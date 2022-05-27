Домовилися про бартер: Іран постачатиме в РФ турбіни в обмін на сталь і цинк

Віцепрем'єр РФ Новак передав іранському уряду список продукції, необхідної Росії в автомобільній, фармацевтичній та суднобудівній сферах. Сторони домовилися про визнання платіжних систем Shetab та "Мир".

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Іран та Росія домовляються про запровадження великих бартерних угод для спрощення торгівлі між двома країнами. Про це повідомляє іранський телеканал Press TV з посиланням на міністра торгівлі та промисловості Ірану Резу Фатемі Аміна.

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Зокрема, Тегеран планує постачати РФ газові турбіни та автомобільні запчастини в обмін на сталь та інші метали. Як повідомляють журналісти, Іран серйозно зацікавлений в імпорті цинку, свинцю та глинозему для своїх металургійної та гірничодобувної галузей. І бартерні угоди з Москвою можуть задовольнити наростальний внутрішній попит, заявив Амін під час засідання спільної ірано-російської комісії.

Деякі іранські компанії вже підписали контракти на постачання чи ремонт газових турбін для російських електростанцій, уточнює видання.

Міністр нафти Ірану Джавад Оуджі, співголова ірано-російської комісії з економічного та торговельного співробітництва, зі свого боку сказав, що щорічна вартість економічних зв'язків між двома країнами може збільшитись у 10 разів і досягти $40 млрд.

Оуджі провів у Тегерані офіційну зустріч із російським віцепрем'єром Олександром Новаком, під час якої вони підписали угоди про співпрацю з енергетичних та банківських питань. Як пише російське агентство РБК, Новак передав іранському уряду список продукції, необхідної Росії в автомобільній, фармацевтичній та суднобудівній сферах.

Крім цього, Іран та Росія домовилися про взаємне визнання платіжних систем Shetab та "Мир", розповів журналістам Новак.

Фокус писав, що Ізраїль уперше проводить навчання за сценарієм повномасштабної операції проти Ірану. Ізраїльські солдати мають бути готові до нападу з боку Іраку, Ємену та Сирії під егідою Ірану.

Нагадаємо, за даними The Guardian, РФ використовує в Україні контрабандну зброю з Іраку та Ірану.