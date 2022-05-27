На Красной площади Москвы заметили разметку цветов флага Украины (видео)

Как выяснилось, эти цвета использовали вовсе не для выражения симпатии Украине, скорее, наоборот.

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Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что в Москве на Красной площади появилась синяя и желтая дорожная разметка. Многие удивились этому, учитывая враждебное отношение России к украинской символике, в том числе к цветам национального флага. Однако это не стоит рассматривать как сигнал симпатии к украинцам со стороны московских дорожных служб.

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Что означают синие и желтые полосы

Синюю разметку в России стали применять в 2018 году для обозначения парковочных мест и полос в пределах перекрестков. Желтые временные линии нанесли в апреле накануне традиционного военного парада 9 мая. В московской мэрии тогда сообщили, что пять желтых линий, каждая длиной в 1,5 км, нарисовали нитрокраской на маршруте от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади. Они были предназначены для того, чтобы служить ориентиром для водителей военной техники.

Напомним, в начале марта 40-летний москвич нарвался на штраф в размере 10 тыс. рублей за то, что надел кроссовки сине-желтой расцветки. Полицейские расценили такой выбор обуви, как "средство агитации". Мужчину доставили в отделение полиции, где составили протокол за "нарушение порядка проведения митинга". Адвокат задержанного рассказал, что в протоколе было написано, будто бы его клиент выкрикивал лозунги "в группе лиц, проводивших несанкционированное массовое мероприятие". Сам задержанный утверждал, что все было не так: он просто отправился в ЦУМ, чтобы приобрести подарки жене и дочери к 8 марта.

Как сообщалось, в Евпатории в ночь с 15 на 16 мая фасад здания горадминистрации облили желтой и голубой красками.