На Червоній площі Москви помітили розмітку кольорів прапора України (відео)

Як з'ясувалося, ці кольори використовували зовсім не для вираження симпатії Україні швидше навпаки.

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Користувачі соцмереж звернули увагу на те, що в Москві на Червоній площі з'явилася синя та жовта дорожня розмітка. Багато хто здивувався цьому, враховуючи вороже ставлення Росії до української символіки, зокрема до кольорів національного прапора. Однак це не варто розглядати як сигнал симпатії до українців із боку московських дорожніх служб.

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Що означають сині та жовті смуги

Синю розмітку в Росії стали застосовувати в 2018 для позначення паркувальних місць і смуг в межах перехресть. Жовті часові лінії нанесли у квітні напередодні традиційного військового параду 9 травня. У московській мерії тоді повідомили, що п'ять жовтих ліній, кожна довжиною в 1,5 км, намалювали нітрофарбою на маршруті від Пушкінської площі по Тверській вулиці до Червоної площі. Вони були призначені для того, щоб бути орієнтиром для водіїв військової техніки.

Нагадаємо, на початку березня 40-річний москвич нарвався на штраф у розмірі 10 тис. рублів за те, що одягнув кросівки синьо-жовтого забарвлення. Поліцейські розцінили такий вибір взуття, як "засіб агітації". Чоловіка доставили до відділення поліції, де склали протокол за "порушення порядку проведення мітингу". Адвокат затриманого розповів, що в протоколі було написано, ніби його клієнт вигукував гасла "у групі осіб, які проводили несанкціонований масовий захід". Сам затриманий стверджував, що все було не так: він просто вирушив до ЦУМу, щоб придбати подарунки дружині та дочці до 8 березня.

Як повідомлялося, в Євпаторії в ніч з 15 на 16 травня фасад будівлі міськадміністрації облили жовтою та блакитною фарбами.