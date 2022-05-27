Россия пытается организовать геноцид украинского народа, — доклад экспертов

Юристы из более чем 30 стран подписали отчет, в котором говорится, что Российская Федерация обвиняется в нарушении нескольких статей Конвенции ООН о геноциде. В доказательства приводят убийства мирных граждан, насильственные депортации и антиукраинскую риторику официальных лиц Москвы.

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Действия России на Украине дают достаточно доказательств, чтобы сделать вывод о том, что Москва подстрекает к геноциду и совершает злодеяния, направленные на уничтожение украинского народа, сообщает издание CNN.

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Журналисты получили первый независимый отчет от правозащитных организаций, которые изучали материалы дела. В документе, подписанном более чем 30 ведущими учеными-правоведами и экспертами в области геноцида, российское государство обвиняется в нарушении нескольких статей Конвенции ООН о геноциде. Отмечается, что согласно этим данным, риск геноцида в Украине достаточно серьезный. Эти заключения подкрепляются для обвинения длинным списком доказательств, включая примеры массовых убийств мирных жителей, насильственных депортаций и бесчеловечной антиукраинской риторики, используемой высшими российскими официальными лицами.

Доклад был подготовлен Институтом стратегии и политики New Lines, американским аналитическим центром, и Центром прав человека Рауля Валленберга, базирующимся в Канаде. Копии заключения будут разосланы во все мировые парламенты и правительства.

"Мы собрали ведущих юристов со всего мира, которые затем изучили все доказательства и пришли к выводу, что Российская Федерация несет ответственность за нарушения Конвенции о геноциде в Украине", — сказал CNN Азим Ибрагим из New Lines Institute. Правозащитник посетил Украину в марте, чтобы собрать доказательства для доклада.

Ранее Фокус рассказывал, что Минобороны РФ анонсировало новые "кровавые акции по "бучанскому" сценарию". Оккупанты заявляют о том, что в Украине в больницах, жилых домах, церквях, детсадах и оздоровительных лагерях, школах и других гражданских объектах укрываются солдаты ВСУ и хранится оружие.

Также мы рассказывали, что создатель "Карточного домика" Бо Уиллимон снимет фильм о резне в Буче. Буча стала символом российских зверств, о которых узнал весь мир, и они будут задокументированы.