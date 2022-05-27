Росія намагається організувати геноцид українського народу, — доповідь експертів

Юристи з більш ніж 30 країн підписали звіт, в якому йдеться про те, що Російська Федерація звинувачується в порушенні кількох статей Конвенції ООН про геноцид. Як докази, наводять вбивства мирних громадян, насильницькі депортації та антиукраїнську риторику офіційних осіб Москви.

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Дії Росії в Україні дають достатньо доказів, щоб зробити висновок про те, що Москва підбурює геноцид і чинить злочини, спрямовані на знищення українського народу, повідомляє видання CNN.

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Журналісти одержали перший незалежний звіт від правозахисних організацій, які вивчали матеріали справи. У документі, підписаному більш ніж 30 провідними вченими-правознавцями та експертами в галузі геноциду, російська держава звинувачується у порушенні кількох статей Конвенції ООН про геноцид. Зазначається, що згідно з цими даними, ризик геноциду в Україні є досить серйозним. Ці висновки підкріплюються для звинувачення довгим списком доказів, включаючи приклади масових убивств мирних жителів, насильницьких депортацій та нелюдської антиукраїнської риторики, що використовується найвищими російськими офіційними особами.

Доповідь підготували Інститут стратегії та політики New Lines, американський аналітичний центр та Центр прав людини Рауля Валленберга, що базується в Канаді. Копії розішлють у всі світові парламенти та уряди.

"Ми зібрали провідних юристів з усього світу, які потім вивчили всі докази і дійшли висновку, що Російська Федерація відповідає за порушення Конвенції про геноцид в Україні", — сказав CNN Азім Ібрагім з New Lines Institute. Правозахисник відвідав Україну у березні, щоб зібрати докази для доповіді.

Раніше Фокус розповідав, що Міноборони РФ анонсувало нові "криваві акції за "бучанським" сценарієм". Окупанти заявляють про те, що в Україні в лікарнях, житлових будинках, церквах, дитсадках та оздоровчих таборах, школах та інших цивільних об'єктах ховаються солдати ЗСУ та зберігається зброя.

Також ми розповідали, що творець "Карткового будиночка" Бо Віллімон зніме фільм про різанину в Бучі. Буча стала символом російських звірств, про які дізнався весь світ, і їх буде задокументовано.