Творець "Карткового будиночка" Бо Віллімон зніме фільм про різанину в Бучі

Буча стала символом російських звірств, про які дізнався весь світ, і їх буде задокументовано.

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44-річний драматург, сценарист і шоуранер популярного американського серіалу в жанрі політичного трилера "Картковий будиночок" Бо Віллімон прилетів в Україну та побував у Бучі, щоб задокументувати звірства російського вторгнення і сфотографувати "героїчний опір" українського народу. Про це повідомила міська рада Бучі.

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"Драматург хоче розповісти всьому світу правду про геноцид українців і героїчний опір українського народу", — йдеться у публікації.

Віллімон допомагав розробляти американську версію серіалу "Картковий будиночок" і був шоуранером перших чотирьох сезонів серіалу. На його рахунку — драматичний серіал "Перший" для Hulu про першу пілотовану місію на Марс. Він був президентом Гільдії письменників Америки.

Як відомо, російські війська, які вторглися в Україну 24 лютого, хотіли захопити Київ, розпочавши із передмість. Через місяць Буча, один із найкрасивіших населених пунктів неподалік української столиці, був звільнений від окупації ЗС РФ, і світові відкрилася жахлива картина: росіяни не просто знищили більшу частину міста, а й убили сотні мирних жителів. Наразі відомо про понад 400 убитих.

Буча набула міжнародної популярності як ключове місце російських звірств.

Декількома тижнями раніше президент України Володимир Зеленський оголосив, що його уряд почав розслідування передбачуваних злочинів Росії в Бучанському районі.

"Ми щойно розпочали розслідування всього того, що зробили окупанти. Наразі є інформація про більш ніж 300 убитих і закатованих тільки в Бучі. Цілком імовірно, що список жертв буде набагато більшим, коли буде перевірено все місто. І це тільки одне місто".

Зі свого боку, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив Захід і Київ в організації "інсценованої антиросійської провокації", а фото та відео з трупами людей на вулицях назвав фейками. Аналогічно вважає і російський президент Володимир Путін.

Журналісти Associated Press бачили тіла щонайменше 21 людини у різних місцях Бучі на північному заході столиці. Одна група з дев'яти осіб, усі в цивільному, була розосереджена за місцем, яке, за словами місцевих жителів, використовувалося як база російських військ. Схоже, вони були вбиті зблизька. Щонайменше у двох були зв'язані руки за спиною, один був поранений у голову, а ще в одного були зв'язані ноги.

"Ви бачили, що сталося в Бучі. Те, що відбувається в Бучі, обурливо, й усі це бачать", — заявив президент США Джо Байден, охарактеризувавши Путіна як "жорстокого" та "воєнного злочинця".

Сенатор Стів Дейнс, штат Монтана, та членкиня палати представників Вікторія Спартц, штат Індіана, стали першими членами Конгресу США, які відвідали Україну з часу вторгнення ЗС РФ. Дейнс побував біля братських могил у Бучі, наголосивши, що бачив "безперечні докази воєнних злочинів Путіна".

Посол України в ООН докладно розповів про шокові заяви про те, що російські солдати ґвалтували та викрадали жінок і дівчаток.

Нагадаємо, американський режисер Кері Фукунага, який зняв останній фільм про Джеймса Бонда, теж відвідав Бучу. Раніше ще один сценарист та актор Шон Пенн вирішив зняти документальний фільм про Майдан і зустрівся із ЗСУ на Донбасі. Він закликав мільярдерів скинутися на винищувачі для української армії та навіть задумався про те, щоб воювати за Україну.