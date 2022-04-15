Создатель "Карточного домика" Бо Уиллимон снимет фильм о резне в Буче

Буча стала символом российских зверств, о которых узнал весь мир, и они будут задокументированы.

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44-летний драматург, сценарист и шоураннер популярного американского сериала в жанре политического триллера "Карточный домик" Бо Уиллимон прилетел в Украину и побывал в Буче, чтобы задокументировать зверства российского вторжения и запечатлеть "героическое сопротивление" украинского народа. Об этом сообщил городской совет Бучи.

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"Драматург хочет рассказать всему миру правду о геноциде украинцев и героическом сопротивлении украинского народа", – говорится в публикации.

Уиллимон помогал разрабатывать американскую версию сериала "Карточный домик" и был шоураннером первых четырех сезонов сериала. На его счету – драматический сериал "Первый" для Hulu о первой пилотируемой миссии на Марс. Он также был президентом Гильдии писателей Америки.

Как известно, российские войска, которые вторглись в Украину 24 февраля, хотели захватить Киев, начав с пригородов. Через месяц Буча, один из самых красивых населенных пунктов недалеко от украинской столицы, был освобожден от оккупации ВС РФ, и миру открылась ужасающая картина: россияне не просто уничтожили большую часть города, но и убили сотни мирных жителей. На данный момент известно о более 400 убитых.

Буча приобрела международную известность как ключевое место российских зверств.

Несколькими неделями ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что его правительство начало расследование предполагаемых преступлений России в Бучанском районе

"Мы только что начали расследование всего того, что сделали оккупанты. В настоящее время есть информация о более чем 300 убитых и замученных только в Буче. Вполне вероятно, что список жертв будет намного больше, когда будет проверен весь город. И это только один город".

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад Киев в организации "инсценированной антироссийской провокации", а фото и видео с трупами людей на улицах назвал фейками. Аналогично думает и российский президент Владимир Путин.

Журналисты Associated Press видели тела по меньшей мере 21 человека в разных местах Бучи на северо-западе столицы. Одна группа из девяти человек, все в штатском, была рассредоточена по месту, которое, по словам местных жителей, использовалось в качестве базы российских войск. Похоже, они были убиты с близкого расстояния. По меньшей мере, у двоих были связаны руки за спиной, один был ранен в голову, а еще у одного были связаны ноги.

"Вы видели, что произошло в Буче. То, что происходит в Буче, возмутительно, и все это видят", – заявил президент США Джо Байден, охарактеризовав Путина как "жестокого" и "военного преступника".

Сенатор Стив Дейнс, штат Монтана, и член палаты представителей Виктория Спартц, штат Индиана, стали первыми членами Конгресса США, посетившими Украину со времени вторжения ВС РФ. Дейнс побывал у братских могил в Буче, подчеркнув, что видел "неоспоримые доказательства военных преступлений Путина".

Посол Украины в ООН подробно рассказал о шокирующих заявлениях о том, что российские солдаты насиловали и похищали женщин и девочек.

Напомним, американский режиссер Кэри Фукунага, снявший последний фильм о Джеймсе Бонде, тоже посетил Бучу. Ранее еще один сценарист и актер Шон Пенн решил снять документальный фильм о Майдане и встретился с ВСУ на Донбассе. Он призвал миллиардеров скинуться на истребители для украинской армии и даже задумался о том, чтобы воевать за Украину.