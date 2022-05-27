"Свободная касса": озвучены варианты нового названия McDonalds в России

Компания подала в "Роспатент" несколько вариантов нового названия. Бизнес уже не принадлежит американской компании, но продолжит работать на нового собственника.

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Бывшая сеть ресторанов McDonalds получит новое имя на территории Российской Федерации, сообщает издание "Коммерсант".

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По информации источников издания, в "Роспатент" поступило несколько вариантов переименования некогда успешной сети. На данный момент известно только четыре названия из пяти: "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса". Одно из них будет выбрано новым руководством компании в России. При этом, новое имя будет выбрано похожим по созвучию с известным рекламным слоганом сети.

Отметим, что McDonalds объявил об уходе с российского рынка 16 мая в рамках санкционной политики из-за военного вторжения России на территорию Украины. Позже стало известно, что весь бизнес, включая помещения для ресторанов, выкупил бизнесмен из Кузбасса Александр Говор. Бизнесмен из Новокузнецка ранее владел всего 25-ю заведениями сети фастфуда. Однако теперь будет вынужден отвечать за 850.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в компании McDonalds было принято решение уйти с российского рынка. Генеральный директор Крис Кемпчински подчеркнул, что компания не может игнорировать гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине. Также при заявлении об уходе компании из России отмечено, что всем сотрудникам в России будут выплачивать зарплату вплоть до завершения сделки, это позволит людям в дальнейшем работать "с любым потенциальным покупателем".

Также сообщалось, что в РФ начали массово переименовывать иностранные магазины. По информации российских СМИ, сеть популярных ресторанов быстрого питания McDonald’s планируют переименовать в "Мс", а сеть магазинов косметики L'Occitane — в Л'Окситан.