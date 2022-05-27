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"Свободная касса": озвучены варианты нового названия McDonalds в России

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McDonalds, макдоналдс Россия, санкции в России
Фото: Скриншот | В России выбирают новое имя для McDonalds

Компания подала в "Роспатент" несколько вариантов нового названия. Бизнес уже не принадлежит американской компании, но продолжит работать на нового собственника.

Бывшая сеть ресторанов McDonalds получит новое имя на территории Российской Федерации, сообщает издание "Коммерсант".

По информации источников издания, в "Роспатент" поступило несколько вариантов переименования некогда успешной сети. На данный момент известно только четыре названия из пяти: "Только так", "Весело и вкусно", "Тот самый" и "Свободная касса". Одно из них будет выбрано новым руководством компании в России. При этом, новое имя будет выбрано похожим по созвучию с известным рекламным слоганом сети.

Отметим, что McDonalds объявил об уходе с российского рынка 16 мая в рамках санкционной политики из-за военного вторжения России на территорию Украины. Позже стало известно, что весь бизнес, включая помещения для ресторанов, выкупил бизнесмен из Кузбасса Александр Говор. Бизнесмен из Новокузнецка ранее владел всего 25-ю заведениями сети фастфуда. Однако теперь будет вынужден отвечать за 850.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что в компании McDonalds было принято решение уйти с российского рынка. Генеральный директор Крис Кемпчински подчеркнул, что компания не может игнорировать гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине. Также при заявлении об уходе компании из России отмечено, что всем сотрудникам в России будут выплачивать зарплату вплоть до завершения сделки, это позволит людям в дальнейшем работать "с любым потенциальным покупателем".

Также сообщалось, что в РФ начали массово переименовывать иностранные магазины. По информации российских СМИ, сеть популярных ресторанов быстрого питания McDonald’s планируют переименовать в "Мс", а сеть магазинов косметики L'Occitane — в Л'Окситан.