"Вільна каса": озвучені варіанти нової назви McDonalds у Росії
Компанія подала до "Роспатенту" кілька варіантів нової назви. Бізнес вже не належить американській компанії, але продовжить працювати на нового власника.
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Колишня мережа ресторанів McDonalds отримає нове ім'я на території Російської Федерації, повідомляє видання "Комерсант".
За інформацією джерел видання, до "Роспатенту" надійшло кілька варіантів перейменування колись успішної мережі. Нині відомо лише чотири назви з п'яти: "Тільки так", "Весело і смачно", "Той самий" та "Вільна каса". Одну з них обере нове керівництво компанії у Росії. При цьому нове ім'я оберуть схожим за співзвуччю з відомим рекламним слоганом мережі.
Зазначимо, що McDonalds оголосив про вихід з російського ринку 16 травня у межах санкційної політики через воєнне вторгнення Росії на територію України. Пізніше стало відомо, що весь бізнес, включаючи приміщення ресторанів, викупив бізнесмен з Кузбасу Олександр Говор. Бізнесмен із Новокузнецька раніше володів лише 25-ма закладами мережі фастфуду. Однак тепер буде змушений відповідати за 850.
Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що в компанії McDonalds ухвалили рішення піти з російського ринку. Генеральний директор Кріс Кемпчінскі наголосив, що компанія не може ігнорувати гуманітарну кризу, спричинену війною в Україні. Також при заяві про вихід компанії з Росії зазначено, що всім співробітникам у Росії виплачуватимуть зарплату аж до завершення угоди, це дозволить людям надалі працювати "з будь-яким потенційним покупцем".
Також повідомлялося, що в РФ почали масово перейменовувати іноземні магазини. За інформацією російських ЗМІ, мережу популярних ресторанів швидкого харчування McDonald's планують перейменувати на "Мс", а мережу магазинів косметики L'Occitane — на Л'Окситан.