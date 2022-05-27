"Вільна каса": озвучені варіанти нової назви McDonalds у Росії

Компанія подала до "Роспатенту" кілька варіантів нової назви. Бізнес вже не належить американській компанії, але продовжить працювати на нового власника.

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Колишня мережа ресторанів McDonalds отримає нове ім'я на території Російської Федерації, повідомляє видання "Комерсант".

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За інформацією джерел видання, до "Роспатенту" надійшло кілька варіантів перейменування колись успішної мережі. Нині відомо лише чотири назви з п'яти: "Тільки так", "Весело і смачно", "Той самий" та "Вільна каса". Одну з них обере нове керівництво компанії у Росії. При цьому нове ім'я оберуть схожим за співзвуччю з відомим рекламним слоганом мережі.

Зазначимо, що McDonalds оголосив про вихід з російського ринку 16 травня у межах санкційної політики через воєнне вторгнення Росії на територію України. Пізніше стало відомо, що весь бізнес, включаючи приміщення ресторанів, викупив бізнесмен з Кузбасу Олександр Говор. Бізнесмен із Новокузнецька раніше володів лише 25-ма закладами мережі фастфуду. Однак тепер буде змушений відповідати за 850.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що в компанії McDonalds ухвалили рішення піти з російського ринку. Генеральний директор Кріс Кемпчінскі наголосив, що компанія не може ігнорувати гуманітарну кризу, спричинену війною в Україні. Також при заяві про вихід компанії з Росії зазначено, що всім співробітникам у Росії виплачуватимуть зарплату аж до завершення угоди, це дозволить людям надалі працювати "з будь-яким потенційним покупцем".

Також повідомлялося, що в РФ почали масово перейменовувати іноземні магазини. За інформацією російських ЗМІ, мережу популярних ресторанів швидкого харчування McDonald's планують перейменувати на "Мс", а мережу магазинів косметики L'Occitane — на Л'Окситан.