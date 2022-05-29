Шантаж беженцами: Россия может организовать в Сирии голод, – The New York Times

Закрытие гуманитарного коридора Баб эль-Хава на границе с Турцией заставит бежать из Сирии тысячи людей. Американские дипломаты говорят, что у РФ появится козырь для влияния на союзников Украины.

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Россия может заблокировать последний маршрут, по которому гуманитарные конвои с продовольствием, водой и гуманитарной помощью попадают в Сирию. Об этом пишет американская газета The New York Times.

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Дипломаты и эксперты говорят, что закрытие коридора на пограничном переходе Баб эль-Хава с Турцией почти наверняка заставит бежать из Сирии тысячи людей. У РФ появится козырь для шантажа союзников Украины, говорят чиновники.

Совет Безопасности ООН, где Россия обладает правом вето, проголосует в июле за будущее коридора. Похоже, маршрут уже захвачен из-за последствий войны в Украине и конкурирующих интересов России и США на Ближнем Востоке, пишут авторы статьи.

[ + – ] Пограничный переход Баб эль-Хава на границе с Турцией

Используя право вето в Совбезе ООН, Россия помогла закрыть 3 гуманитарных коридора в Сирию в 2020 году, а в 2021-м согласилась сохранить коридор в Баб эль-Хаве только после напряженных переговоров с США, напомнила газета.

Российские дипломаты настаивали на сохранении суверенитета Сирии и настаивали на том, чтобы помощь населению распределялась с одобрения правительства президента страны Башара Асада, а не через ООН.

Заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва еще не определилась с позицией для голосования. По его оценке, при нынешней системе помощь может попасть в руки экстремистов в Идлибе.

"Я не отрицаю, что помощь идет и беженцам, но террористы нападали на поставки. Откровенно говоря, на данном этапе у нас не так много поводов для оптимизма", — аргументировал позицию Полянский.

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"Россия играет жизнями людей"

Трое иностранных дипломатов заявили, что Россия может попытаться использовать голосование, чтобы добиться уступок по Украине, в частности, по санкциям за полномасштабную войну. Москва будет влиять на страны, которых непосредственно коснется новая волна беженцев, акцентировали внимание дипломаты.

Другой высокопоставленный американский дипломат заявил, что США и другие страны направят Москве "четкий сигнал" с призывом не закрывать маршрут, но нет никаких гарантий, что к нему прислушаются.

"Русские никогда не признавали, что Баб аль-Хава – действительно жизненно важен, и нам нужно сохранять его открытым. Этот переход был всегда предметом множества обратных сделок. Очень печально, что они играют с жизнями людей", — прокомментировала глава офиса Amnesty International в ООН Шерин Тадрос.

[ + – ] Москве направят "четкий сигнал" с призывом не закрывать маршрут помощи беженцам

Сенатор-демократ от Нью-Джерси, глава комитета по иностранным делам Боб Менендес провел параллели между поддержкой Россией правительства Асада в Сирии и агрессией в Украине.

"Кто следил за жестокостью Путина в Сирии в течение последнего десятилетия, не должен удивляться тому, что он морит голодом и обстреливает украинцев — точно так же, как он морил голодом и обстреливал сирийцев", — сказал сенатор.

Напомним, что вечером 23 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности начать против Сирии военную операцию. Таким образом он хочет расширить зону безопасности на 30 км вдоль пограничных районов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ранее говорил, что в Украине на стороне РФ воюют 300-500 наемников из Сирии и Ливии.