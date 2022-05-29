Шантаж біженцями: Росія може організувати в Сирії голод — The New York Times

Закриття гуманітарного коридору Баб ель-Хава на кордоні з Туреччиною змусить тікати із Сирії тисячі людей. Американські дипломати кажуть, що в РФ з'явиться козир для впливу на союзників України.

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Росія може заблокувати останній маршрут, яким гуманітарні конвої з продовольством, водою і гуманітарною допомогою потрапляють до Сирії. Про це пише американська газета The New York Times.

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Дипломати й експерти кажуть, що закриття коридору на прикордонному переході Баб ель-Хава з Туреччиною майже напевно змусить тікати із Сирії тисячі людей. В РФ з'явиться козир для шантажу союзників України, кажуть чиновники.

Рада Безпеки ООН, де Росія має право вето, проголосує у липні за майбутнє коридору. Схоже, маршрут уже захоплено через наслідки війни в Україні та конкурувальні інтереси Росії та США на Близькому Сході, пишуть автори статті.

[ + – ] Прикордонний перехід Баб ель-Хава на кордоні з Туреччиною

Використовуючи право вето в Раді безпеки ООН, Росія допомогла закрити 3 гуманітарні коридори в Сирію в 2020 році, а в 2021-му погодилася зберегти коридор у Баб ель-Хаві лише після напружених переговорів із США, нагадала газета.

Російські дипломати наполягали на збереженні суверенітету Сирії та наполягали на тому, щоб допомога населенню розподілялася зі схвалення уряду президента країни Башара Асада, а не через ООН.

Заступник постпреда РФ в ООН Дмитро Полянський заявив, що Москва ще не визначилася з позицією для голосування. За його оцінкою, за нинішньої системи допомога може потрапити до рук екстремістів в Ідлібі.

"Я не заперечую, що допомога йде і біженцям, але терористи нападали на постачання. Відверто кажучи, на цьому етапі ми не так багато приводів для оптимізму", — аргументував позицію Полянський.

[ + – ] Біженці із Сирії переважно вирушають у Туреччину

"Росія грає життям людей"

Троє іноземних дипломатів заявили, що Росія може спробувати використати голосування, щоб домогтися поступок щодо України, зокрема щодо санкцій за повномасштабну війну. Москва впливатиме на країни, яких безпосередньо торкнеться нова хвиля біженців, наголосили дипломати.

Інший високопоставлений американський дипломат заявив, що США й інші країни надішлють Москві "чіткий сигнал" із закликом не закривати маршрут, але немає жодних гарантій, що до нього дослухаються.

"Росіяни ніколи не визнавали, що Баб аль-Хава — дійсно життєво важливий, і нам потрібно зберігати його відкритим. Цей перехід був завжди предметом безлічі зворотних угод. Дуже сумно, що вони грають із життями людей", — прокоментувала глава офісу Amnesty International. ООН Шерін Тадрос.

[ + – ] Москві надішлють "чіткий сигнал" із закликом не закривати маршрут допомоги біженцям

Сенатор-демократ від Нью-Джерсі, голова комітету із закордонних справ Боб Менендес провів паралелі між підтримкою Росією уряду Асада в Сирії та агресією в Україні.

"Хто стежив за жорстокістю Путіна в Сирії протягом останнього десятиліття, не повинен дивуватися з того, що він морить голодом та обстрілює українців — так само, як він морив голодом та обстрілював сирійців", — сказав сенатор.

Нагадаємо, що ввечері 23 травня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про готовність розпочати проти Сирії військову операцію. Так, він хоче розширити зону безпеки на 30 км вздовж прикордонних районів.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов раніше говорив, що в Україні на боці РФ воюють 300-500 найманців із Сирії та Лівії.