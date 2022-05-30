ЕС нужно договариваться с РФ, чтобы вывезти 20 млн тонн украинского зерна по морю, — Боррель

Главный дипломат Евросоюза обвинил президента РФ Путина в провоцировании голода в мире.

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Для того, чтобы из украинских портов, заблокированных российскими военными кораблями, можно было вывезти 20 млн тонн пшеницы, Евросоюзу необходимо достичь соглашения непосредственно с РФ. Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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"Мы думаем, как вывезти 20 млн тонн украинской пшеницы. Это непросто. Очевидно, что нужно соглашение с Россией, чтобы использовать морские пути", — сказал он.

По совам Борреля, угроза продовольственного кризиса будет в повестке дня текущего саммита ЕС. Также дипломат отметил, что Евросоюз не может допустить голода в мире, добавив, что это будет "большой трагедией".

"Это то, что делает (президент России Владимир) Путин. (Включая) уничтожение запасов пшеницы (в Украине)", — сказал дипломат.

В то же время Боррель заверил, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину — как при помощи санкций в отношении РФ, так и поставками вооружения. Также европейский чиновник выразил уверенность тем, что лидерам ЕС удастся утвердить шестой пакет санкций, в который должен быть включен пункт о введении эмбарго на российские нефтепродукты.

Напомним, 25 мая заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что РФ может разблокировать порты и предоставить безопасный коридор в Черном море для вывоза украинского зерна, однако для этого потребуется отменить ряд санкций, введенных против государства-агрессора.

В свою очередь официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заверил, что отмена санкций в обмен на разблокировку Россией украинских портов невозможна.