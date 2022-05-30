ЄС потрібно домовлятися з РФ, щоб вивезти 20 млн тонн українського зерна морем, — Боррель

Головний дипломат Євросоюзу звинуватив президента РФ Путіна у провокуванні голоду у світі.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Для того, щоб з українських портів, заблокованих російськими військовими кораблями, можна було вивезти 20 млн тонн пшениці, Євросоюзу необхідно досягти угоди безпосередньо з РФ. Про це під час брифінгу в Брюсселі заявив Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

"Ми думаємо, як вивезти 20 млн тонн української пшениці. Це непросто. Очевидно, що потрібна угода з Росією, щоб використати морські шляхи", — сказав він.

За словами Борреля, загроза продовольчої кризи буде на порядку денному поточного саміту ЄС. Також дипломат зазначив, що Євросоюз не може допустити голоду у світі, додавши, що це буде "велика трагедія".

"Це те, що робить (президент Росії Володимир) Путін. (Враховуючи) знищення запасів пшениці (в Україні)", — сказав дипломат.

Водночас Боррель запевнив, що Євросоюз продовжить підтримувати Україну як за допомогою санкцій щодо РФ, так і постачанням озброєння. Також європейський чиновник висловив упевненість тим, що лідерам ЄС вдасться затвердити шостий пакет санкцій, до якого має бути доданий пункт про запровадження ембарго на російські нафтопродукти.

Нагадаємо, 25 травня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що РФ може розблокувати порти та надати безпечний коридор у Чорному морі для вивезення українського зерна, проте для цього потрібно буде скасувати низку санкцій, введених проти держави-агресора.

Зі свого боку, офіційний представник Держдепу США Нед Прайс запевнив, що скасування санкцій в обмін на розблокування Росією українських портів неможливе.