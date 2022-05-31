ЕС сократит импорт нефти из РФ на 92% до конца года, — Макрон

Французский президент также не исключает запрет от ЕС на импорт газа из России. По его словам, это будет зависеть от ситуации в Украине.

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Европейский Союз сократит импорт российской нефти на 92% до конца 2022 года, этому поспособствует принятие 6 пакета санкций против России, в который входит частичное эмбарго на нефть из России. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Брюсселе.

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По его словам, новый пакет санкций против РФ — исторический, а ЕС решил избавиться от зависимости от российской нефти как можно быстрее. Макрон считает это "очень структурным" решением, которое коренным образом изменит европейскую экономику.

Кроме того, французский президент не исключает возможного эмбарго на российский газ. Он считает, что все будет зависеть от ситуации в Украине. Эммануэль Макрон отметил, что у Франции не будет проблем в случае отказа от газа из России, однако другие европейские страны очень зависимы от него.

Напомним, 30 мая ЕС согласовал 6 пакет санкций против России, куда вошел частичный запрет на импорт нефти РФ. Кроме того, новые санкции предусматривают отключение "Сбербанка" от системы SWIFT.

В издании Bloomberg пишут, что Кремль теперь будет терять $10 млрд в год из-за нефтяного эмбарго. Это связанно с тем, что Россия будет вынуждена продавать свою нефть в Азии со скидкой, где она сейчас продает примерно по $34 за баррель. Прекращение поставок по северной ветке нефтепровода "Дружба" сократит доход от продажи нефти еще на $12 млрд. Однако РФ продолжить получать около $6 млрд за продажу нефти Венгрии, Чехии и Словакии через южную ветку "Дружбы".