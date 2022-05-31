ЄС скоротить імпорт нафти з РФ на 92% до кінця року, — Макрон

Французький президент також не відкидає заборони від ЄС на імпорт газу з Росії. За його словами, це залежатиме від ситуації в Україні.

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Європейський Союз скоротить імпорт російської нафти на 92% до кінця 2022 року, цьому сприятиме прийняття 6 пакету санкцій проти Росії, до якого входить часткове ембарго на нафту з Росії. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон на пресконференції у Брюсселі.

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За його словами, новий пакет санкцій проти РФ — історичний, а ЄС вирішив позбутися залежності від російської нафти якнайшвидше. Макрон вважає це "дуже структурним" рішенням, яке докорінно змінить європейську економіку.

Крім того, французький президент не відкидає можливого ембарго на російський газ. Він вважає, що все залежатиме від ситуації в Україні. Емманюель Макрон зазначив, що Франція не матиме проблем у разі відмови від газу з Росії, проте інші європейські країни дуже залежні від нього.

Нагадаємо, 30 травня ЄС погодив 6 пакет санкцій проти Росії, куди ввійшла часткова заборона на імпорт нафти РФ. Крім того, нові санкції передбачають відключення "Сбербанку" від системи SWIFT.

У виданні Bloomberg пишуть, що Кремль тепер втрачатиме $10 млрд на рік через нафтове ембарго. Це пов'язано з тим, що Росія буде змушена продавати свою нафту в Азії зі знижкою, де вона зараз продає приблизно $34 за барель. Припинення постачання північною гілкою нафтопроводу "Дружба" скоротить дохід від продажу нафти ще на $12 млрд. Проте РФ продовжити отримувати близько $6 млрд за продаж нафти Угорщині, Чехії та Словаччині через південну гілку "Дружби".