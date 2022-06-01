Дмитрий Муратов продает нобелевскую медаль, деньги пойдут на помощь детям-беженцам из Украины

Медаль российского оппозиционного журналиста выставлена на аукцион Heritage Auctions. Торги завершатся 20 июня, во Всемирный день беженцев.

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Российский журналист и главный редактор оппозиционной "Новой газеты" Дмитрий Муратов выставил золотую нобелевскую медаль на торги американского аукционного дома Heritage Auctions. Все средства от ее продажи передадут ЮНИСЕФ на помощь украинским детям-беженцам.

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Торги открылись сегодня, в День защиты детей, а завершатся 20 июня, во Всемирный день беженцев, аукционом в The Times Center на Манхэттене в Нью-Йорке.

Как рассказал Муратов, решение выставить медаль на аукцион поддержали все без исключения сотрудники "Новой газеты".

"Мы долго думали над этим в редакции и поняли, что есть люди, которым гораздо хуже, чем нам. Это беженцы. Больные украинские дети. Им намного тяжелее, чем нам. И поэтому нам не надо себя жалеть. Мы поняли, что для того, чтобы помочь жертвам этой войны можно и нужно отдать самое дорогое и значимое, что у тебя есть", — прокомментировал главред российского издания.

Сопредседатель Heritage Auctions Джим Гальперин, в свою очередь, сказал, что усилия по оказанию помощи тем, кто непосредственно пострадал от войны, привлекают внимание всего мира.

О своем решении продать медаль Муратов сообщил еще 22 марта.

Журналист стал лауреатом Нобелевской премии мира в октябре 2021 года, его наградили за "усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира".

На момент публикации новости ставка на аукцион-площадке составляла $13 тыс.

Напомним, на главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова напали в поезде. В результате нападения в поезде "Москва – Самара" он получил ожоги глаз.

Ранее Фокус рассказывал, что российская элита ищет, как убрать Путина от власти.

Целью российской оппозиционной бизнес-элиты является скорейшее отстранение президента и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине.