Дмитро Муратов продає нобелівську медаль, гроші підуть на допомогу дітям-біженцям з України

Медаль російського опозиційного журналіста виставлена на аукціоні Heritage Auctions. Торги завершаться 20 червня у Всесвітній день біженців.

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Російський журналіст та головний редактор опозиційної "Нової газети" Дмитро Муратов виставив золоту нобелівську медаль на торги американського аукціонного будинку Heritage Auctions. Усі кошти від її продажу передадуть ЮНІСЕФ на допомогу українським дітям-біженцям.

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Торги відкрилися сьогодні, в День захисту дітей, а завершать 20 червня, у Всесвітній день біженців, аукціоном The Times Center на Манхеттені в Нью-Йорку.

Як розповів Муратов, рішення виставити медаль на аукціон підтримали всі без винятку працівники "Нової газети".

"Ми довго думали над цим у редакції й зрозуміли, що є люди, яким набагато гірше, ніж нам. Це біженці. Хворі українські діти. Їм набагато важче, ніж нам. І тому нам не треба шкодувати. Ми зрозуміли, що для того, щоб допомогти жертвам цієї війни можна і потрібно віддати найдорожче і значуще, що в тебе є", — прокоментував головний редактор російського видання.

Співголова Heritage Auctions Джим Гальперін, зі свого боку, сказав, що зусилля надання допомоги тим, хто безпосередньо постраждав від війни, привертають увагу всього світу.

Про своє рішення продати медаль Муратов повідомив ще 22 березня.

Журналіст став лауреатом Нобелівської премії миру в жовтні 2021 року, його нагородили за "зусилля щодо захисту свободи думок, яка є умовою для демократії та миру".

На момент публікації новини ставка на аукціон-майданчику складала $13 тис.

Нагадаємо, на головного редактора "Нової газети" Дмитра Муратова напали в потязі. Внаслідок нападу в потязі "Москва — Самара" він отримав опіки очей.

Раніше Фокус розповідав, що російська еліта шукає, як усунути Путіна від влади.

Метою російської опозиційної бізнес-еліти є якнайшвидше усунення президента та відновлення економічних зв'язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні.