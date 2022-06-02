Польша скоро перестанет платить пособия украинским беженцам, — Rzeczpospolita

По данным журналистов, польское правительство решило через месяц перестать выплачивать пособие на питание и проживание украинцев в размере 40 злотых в день. Вместо этого им предложат официальное трудоустройство.

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С 1 июля польское правительство больше не будет платить 40 злотых (277 грн по официальному курсу) за каждого беженца, выделяемые на питание и проживание украинцев в Польше, сообщил заместитель главы МВД и администрации и представитель правительства по делам беженцев Павел Боссернакер. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.

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"Мы убеждены, что многие люди в Польше способны стать независимыми и адаптироваться", — сказал он.

Однако для некоторых категорий украинских беженцев льготы сохранят, в частности, на это могут рассчитывать инвалиды, беременные женщины или многодетные семьи. Правительство в специальном акте о помощи беженцам из Украины изначально гарантировало предоставлять пособия на первые 60 дней. Месяц назад срок продлили еще на 60 дней.

Что украинцам предлагают вместо пособий

"Мы выплачиваем огромные деньги социальным фондам — от 300 злотых (более 2 тыс. грн) на каждого беженца до свыше 500 злотых (более 3,4 тыс. грн) на каждого ребенка и другие социальные пособия. Кроме того, мы видим, что многие украинцы ищут работу и находят ее. Мы хотим стимулировать остальных к активности. Четыре месяца полной защиты — это, на наш взгляд, достаточный срок", — говорит на условиях анонимности высокопоставленный член правящей партии "Право и справедливость".

Сколько уже потратила Польша на помощь беженцам

За решением правительства стоят деньги. Силезское воеводство, получив заявки на получение помощи от 115 тыс. украинцев, оценило текущие расходы на содержание беженцев в 190 млн злотых (свыше 12,4 млрд грн),), из которых выплата 40 злотых на человека в день составила 160 млн злотых (более 1,1 млрд грн). Власти Нижней Силезии оценивают затраты в 64,5 млн злотых (более 440 млн грн), а Подкарпатское воеводство — в 35,5 млн злотых (более 245 млн грн).

По состоянию на 17 мая 2022 года по всей стране было подано более 190 тыс. заявлений. Расходы составляют более 821 млн злотых (более 5,6 млрд грн), сообщили Rzeczpospolita в МВД.

Сколько украинцев нашли работу

"Мы только начинаем широкий спектр мероприятий, направленных на активизацию украинцев в трудоустройстве. Уже 14 тыс. из них, в том числе 11 тыс. женщин, нашли легальную работу в нашем регионе. Мы ждем специального акта, который поможет финансировать обучение польскому языку и курсы повышения квалификации, что, безусловно, поможет вам найти свое место на рынке труда", — объясняет Алина Кухаржевска, пресс-секретарь Силезского воеводы.

"Стать независимыми за месяц для многих нереально, — говорит Ян Голба, мэр Мушины. — Переходный период должен быть дольше, минимум два месяца".

В настоящее время в Мушине находится 400 беженцев из первоначальных 1,3 тыс. Большую часть расселили в других регионах Польши и по всему миру.

[ + – ] Соседняя Польша стала страной, которая приняла больше всего украинцев по российского вторжения Фото: Getty Images

"Их этих 400 пока работу нашли 60 человек. Мы наняли врача, дантиста, медсестер и помощниц на кухне. Кто хочет работать, тот найдет работу. А кто не хочет, того ничто не заставит, — рассказал Голба журналистам Rzeczpospolita. — Если правительство не будет платить по 40 злотых на человека, многие из них, вероятно, не смогут с этим справиться".

Что будут делать украинцы, оставшиеся без пособий

Петр Длугош, профессор Педагогического университета в Кракове, который изучал жизнь украинцев в Польше, считает, что решение правительства не должно вызывать споры.

"Возможно, правительство провело тщательное исследование и просто осознало, что большинство беженцев все равно занимаются своими делами, — отмечает он .- Может быть, это решение в какой-то мере показывает, что поддержка заканчивается и пора возвращаться в Украину".

По мнению профессора, это решение также может являться попыткой положить конец злоупотреблениям, которые также могли возникнуть в сфере оказания помощи беженцам.

Длугош привел слова украинских социологов о том, что многие украинцы вернутся домой, когда перестанут получать финансовую помощь в странах, которые их приютили.

"Если эта молодая и динамичная группа с высоким человеческим капиталом не вернется, украинцам будет сложно создать сильное и современное государство", — отмечает он.

Напомним, Фокус выяснил, какую зарплату получают украинские беженцы в Польше, которые смогли найти работу. Согласно данным местного финансового ресурса, 39% компаний предлагают украинцам от 19,7 до 24,9 злотых брутто в час. То есть в месяц без вычета налогов сотруднику будет начислено в эквиваленте порядка 685-865 евро, а на руки выдадут на 28% меньше.

В конце мая стало известно о том, что в Болгарии украинских беженцев выселяют из комфортабельных гостиниц на Черноморском побережье, поскольку страна сокращает государственные дотации. Кроме того, в Болгарии начинается туристический сезон.