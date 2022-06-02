Испанская почта выпустила марку в поддержку Украины (фото)

Марку под названием "Испания с Украиной", выполненную в желто-голубом цвете, можно заказать по интернету. На почте уточнили, что она выполнена в рамках одноименной филателистической серии.

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В Мадриде выпустили марку "Испания с Украиной", она выполнена в желто-голубом цвете с изображением официальных логотипов почтовых компаний двух стран. Об этом сообщается на сайте почтового оператора страны Correos.

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"Конфликт продолжается, бомбы и ракеты не прекращаются, но весь остальной мир обнимает украинский народ. Испания продолжает каждый день показывать, что мы чувствительны к страданиям украинского народа. Как анонимные лица, так и общественные организации и учреждения с самого начала [вторжения] создали множество механизмов для оказания помощи Украине, а также для сотрудничества в приеме беженцев", — говорится в сообщении.

Также указывается, что новая марка выпущена в рамках одноименной филателистической серии. Ее можно заказать по интернету, связавшись с почтовой компанией по электронной почте [email protected]. Тираж марки составит 640 тыс. экземпляров.

В церемонии гашения марки приняли участие президент почтового отделения Correos Хуан Мануэль Серрано, заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква и посол Украины в Испании Сергей Погорельцев.

Напомним, в конце апреля испанский корабль доставил в Польшу 200 тонн военной помощи для Украины. Эта партия стала крупнейшей поставкой военной техники из Испании.

Ранее Фокус писал, что испанский город Фуэнтес-де-Андалусия в течение недели назывался "Украиной" в поддержку страны.