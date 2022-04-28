Испанский корабль доставил в Польшу 200 тонн военной помощи для Украины, — СМИ

ВСУ получат тяжелое вооружение, грузовики, внедорожники и специальные транспортные машины. Журналисты отметили, что эта партия стала крупнейшей поставкой военной техники из Испании.

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Испанский военный корабль "Изабель" прибыл в польский порт Гдыня, на нем доставили около 200 тонн военной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет польское издание Wiadomosci со ссылкой на пресс-секретаря 3-й корабельной флотилии Болеслава Романовского.

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Помимо вооружения, в поставку входят 30 грузовиков и 10 легких внедорожников. Журналисты назвали это крупнейшей поставкой военной техники от Испании для ВСУ.

Испания поначалу сдержанно направляла военные грузы в Украину после полномасштабного вторжения РФ. В начале марта это были медикаменты, гранатометы, пулеметы и боеприпасы, заметило издание.

[ + – ] Испанский корабль привез несколько специальных тяжелых транспортных машин

Военная помощь Испании – что доставили на корабле "Изабель"

Испанская газета El Pais сообщала, что на корабле перевозили несколько специальных тяжелых транспортных машин. Грузовики, по словам экспертов, принадлежат испанской компании Iveco, которая за последние пять лет поставила ВСУ около 700 единиц продукции.

Что касается десяти легких грузовиков, это будут полноприводные внедорожники Aníbal de Santana или VAMTAC, некоторые из них бронированы.

Испания, по данным издания, отправила в Украину 11 военных рейсов общим грузом около 170 тонн. В посылках были средства индивидуальной защиты, гранатометы С-90, пулеметы, костюмы радиационной, химической и биологической защиты, боеприпасы и бронированная машина скорой помощи.

"Изабель" — это армейский логистический корабль Военно-морских сил Испании. Его купили в подержанном состоянии в конце 2020 года.

Напомним, что Канада отправила ВСУ четыре гаубицы M-777, купленные во время Афганской войны. В пакете канадской военной помощи были несколько высокоточных снарядов "Экскалибур", стоимость одного – 112 тыс. долларов.

Франция передала Украине управляемые противотанковые ракеты "Милан" и самоходные гаубицы "Цезарь.

Великобритания думает над отправкой в Украину противокорабельных ракет Brimstone. Боеприпасы можно устанавливать на транспортные средства. Эти ракеты успешно применяли британские Королевские воздушные силы в военных операциях в Ливии и Сирии.