Іспанський корабель доставив у Польщу 200 тонн військової допомоги для України, — ЗМІ

ЗСУ отримають важке озброєння, вантажівки, позашляховики та спеціальні транспортні машини. Журналісти зазначили, що ця партія стала найбільшим постачанням військової техніки з Іспанії.

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Іспанський військовий корабель "Ізабель" прибув у польський порт Гдиня, на ньому доставили близько 200 тонн військової допомоги для Збройних сил України (ЗСУ). Про це пише польське видання Wiadomosci з посиланням на прессекретаря 3-ої корабельної флотилії Болеслава Романовського.

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Крім озброєння, у постачання входять 30 вантажівок і 10 легких позашляховиків. Журналісти назвали це найбільшим постачанням військової техніки від Іспанії для ЗСУ.

Іспанія спочатку стримано спрямовувала військові вантажі в Україну після повномасштабного вторгнення РФ. На початку березня це були медикаменти, гранатомети, кулемети та боєприпаси, зауважило видання.

[ + – ] Іспанський корабель привіз кілька спеціальних важких транспортних машин

Військова допомога Іспанії — що доставили на кораблі "Ізабель"

Іспанська газета El Pais повідомляла, що на кораблі перевозили кілька спеціальних важких транспортних машин. Вантажівки, за словами експертів, належать іспанській компанії Iveco, яка за останні п'ять років поставила ЗСУ близько 700 одиниць продукції.

Щодо десяти легких вантажівок, це будуть повнопривідні позашляховики Aníbal de Santana або VAMTAC, деякі з них броньовані.

Іспанія, за даними видання, відправила в Україну 11 військових рейсів загальним вантажем близько 170 тонн. У посилках були засоби індивідуального захисту, гранатомети С-90, кулемети, костюми радіаційного, хімічного та біологічного захисту, боєприпаси та броньована машина швидкої допомоги.

"Ізабель" — це армійський логістичний корабель Військово-морських сил Іспанії. Його купили у вживаному стані наприкінці 2020 року.

Нагадаємо, що Канада відправила ЗСУ чотири гаубиці M-777, куплені під час Афганської війни. У пакеті канадської військової допомоги було кілька високоточних снарядів "Екскалібур", вартість одного — 112 тис. доларів.

Франція передала Україні керовані протитанкові ракети "Мілан" і самохідні гаубиці "Цезар".

Великобританія думає над відправкою в Україну протикорабельних ракет Brimstone. Боєприпаси можна встановлювати за транспортні засоби. Ці ракети успішно застосовували британські Королівські повітряні сили у військових операціях у Лівії та Сирії.