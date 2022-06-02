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Світ Російсько-українська війна

Іспанська пошта випустила марку на підтримку України (фото)

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Церемонія погашення марки "Іспанія з Україною"

Марку під назвою "Іспанія з Україною", виконану у жовто-блакитному кольорі, можна замовити через інтернет. На пошті уточнили, що її виконано в межах однойменної філателістичної серії.

У Мадриді випустили марку "Іспанія з Україною", вона виконана у жовто-блакитному кольорі із зображенням офіційних логотипів поштових компаній двох країн. Про це повідомляє сайт поштового оператора країни Correos.

"Конфлікт триває, бомби і ракети не припиняються, але решта світу обіймає український народ. Іспанія продовжує щодня показувати, що ми чутливі до страждань українського народу. Як анонімні особи, так і громадські організації та установи із самого початку [вторгнення] створили безліч механізмів для надання допомоги Україні, а також для співпраці у прийомі біженців", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що нова марка випущена в межах однойменної філателістичної серії. Її можна замовити через інтернет, зв'язавшись з поштовою компанією через електронну пошту [email protected]. Наклад марки становитиме 640 тис. екземплярів.

У церемонії погашення марки взяли участь президент поштового відділення Correos Хуан Мануель Серрано, заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква та посол України в Іспанії Сергій Погорельцев.

Нагадаємо, наприкінці квітня іспанський корабель доставив у Польщу 200 тонн військової допомоги для України. Ця партія стала найбільшим постачанням військової техніки з Іспанії.

Раніше Фокус писав, що іспанське місто Фуентес-де-Андалусія протягом тижня називалося "Україною" на підтримку країни.