Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский покинул Россию (видео)

Согласно распространившемуся в сети ролику, политика заметили в Лондоне. Позже пресс-секретарь Явлинского подтвердил выезд и добавил, что тот вернется в страну через неделю.

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Российского политика, основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского заметили в аэропорту. Он улетал в Дубай. Об этом пишет "Интерфакс".

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Со ссылкой на источник издания "РИА Новости", российские СМИ отметили, что политик, которого сняли стоящим в очереди на паспортный контроль в аэропорту, отправился в Лондон с пересадкой в Дубае. Прямых рейсов из Москвы в Великобританию нет. Их отменили после вторжения ВС РФ в Украину.

Позже, пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев заявил, что Явлинский уехал в отпуск на две недели и планирует вернуться в Россию.

[ + – ] Григорий Явлинский (в черной куртке) в московском аэропорту

"Григорий Явлинский уехал в отпуск, через пару недель вернется", – заявил Яковлев.

Кто такой Григорий Явлинский?

Григорий Явлинский — советский и российский политик, заместитель председателя совета министров РСФСР (1990), экономический советник председателя совета министров РСФСР (1991), замруководителя комитета по оперативному управлению народным хозяйством СССР в ранге вице-премьера (1991), член политического консультативного совета при президенте СССР (1991). Основатель и руководитель политической партии "Яблоко" (1993−2008).

Явлинский баллотировался на пост президента РФ на выборах в 1996, 2000 и 2018 гг.

Ранее Россию покинул известный российский политик Анатолий Чубайс. Он оставил свой пост специального представителя президента РФ и вместе с женой Авдотьей (Дуней) Смирновой уехал из РФ. Позже мужчину, похожего на Чубайса, видели в турецком Стамбуле. Где он находится сейчас – неизвестно. Но, уезжая, он оставил на родине дорогую недвижимость. Например шикарную виллу в подмосковном Переделкино за 30 миллионов долларов.

А Валентин Юмашев, зять первого президента РФ Бориса Ельцина, покинул пост советника президента России, но, насколько известно, из России он не уезжал.