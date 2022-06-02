Засновник партії "Яблуко" Григорій Явлінський залишив Росію (відео)

Згідно з роликом, поширеним в мережі, політика помітили в Лондоні. Пізніше прессекретар Явлінського підтвердив виїзд і додав, що той повернеться до країни за тиждень.

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Російського політика, засновника партії "Яблуко" Григорія Явлінського помітили в аеропорту. Він відлітав у Дубай. Про це пише "Інтерфакс".

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З посиланням на джерело видання "РІА Новини", російські ЗМІ зазначили, що політик, якого зняли тим, хто стоїть у черзі на паспортний контроль в аеропорту, вирушив до Лондона з пересадкою в Дубаї. Прямих рейсів з Москви до Великобританії немає. Їх скасували після вторгнення ЗС РФ до України.

Пізніше прессекретар "Яблука" Ігор Яковлєв заявив, що Явлінський поїхав у відпустку на два тижні й планує повернутися до Росії.

[ + – ] Григорій Явлінський (у чорній куртці) у московському аеропорту

"Григорій Явлінський поїхав у відпустку, за кілька тижнів повернеться", — заявив Яковлєв.

Хто такий Григорій Явлінський?

Григорій Явлінський — радянський і російський політик, заступник голови ради міністрів РРФСР (1990), економічний радник голови ради міністрів РРФСР (1991), заступник керівника комітету з оперативного управління народним господарством СРСР у ранзі віцепрем'єра (1991), засновник консультативної ради при президентові СРСР (1991). Засновник та керівник політичної партії "Яблуко" (1993-2008).

Явлінський балотувався на пост президента РФ на виборах у 1996, 2000 та 2018 роках.

Раніше Росію залишив відомий російський політик Анатолій Чубайс. Він залишив свою посаду спеціального представника президента РФ і разом із дружиною Авдотьєю (Дуней) Смирновою виїхав із РФ. Пізніше чоловіка, схожого на Чубайса, бачили в турецькому Стамбулі. Де він зараз — невідомо. Але їдучи, він залишив на батьківщині дорогу нерухомість. Наприклад шикарну віллу в підмосковному Передєлкіно за 30 мільйонів доларів.

А Валентин Юмашев, зять першого президента РФ Бориса Єльцина, залишив посаду радника президента Росії, але, наскільки відомо, з Росії він не виїжджав.