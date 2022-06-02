Чтобы не слушать пропаганду. Лоббистов из России больше не пустят в здание Европарламента

Президент Европарламента Роберта Метсола обвинила представителей компаний из РФ в распространении пропаганды, а также ложных и ядовитых рассказах касательно вторжения в Украину. И добавила, что благодаря такому решению "мы останемся едиными и сильными" перед лицом автократов.

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Представителям российских компаний теперь запрещено посещать помещение Европейского парламента. Такое решение принято с целью не допустить распространения пропаганды и нарративов Кремля по поводу вторжения России в Украину. Об этом написала президент Европарламента Роберта Метсола в Twitter.

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"Немедленно вступает в силу запрет на въезд представителям российских компаний в помещение Европейского парламента. Мы не должны позволять им распространять свою пропаганду и ложные, ядовитые рассказы о вторжении в Украину. Мы останемся едиными и сильными против автократов", — написала она.

Напомним, 25 мая советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что в ЕС предлагали Украине отказаться от части своих территорий в обмен на прекращение огня. По его словам, европейские партнеры хотят возобновить бизнес-отношения с Россией, а Украине навязать новые "Минские соглашения". Он также добавил, что в Европе активизировались пророссийские лоббисты.

Ранее, 18 мая немецкие СМИ писали, что Европарламент требует от экс-канцлера Германии Герхарда Шредера и активного российского лоббиста немедленно покинуть должность председателя совета директоров "Роснефти", в ином случае его имя попадет в санкционный список.