Щоб не слухати пропаганду. Лобістів із Росії більше не пустять до будівлі Європарламенту

Президентка Європарламенту Роберта Метсола звинуватила представників компаній з РФ у поширенні пропаганди, а також хибних і токсичних розповідях щодо вторгнення в Україну. І додала, що завдяки такому рішенню "ми залишимося єдиними та сильними" перед обличчям автократів.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Представникам російських компаній наразі заборонено відвідувати приміщення Європейського парламенту. Таке рішення ухвалено з метою не допустити поширення пропаганди та наративів Кремля щодо вторгнення Росії в Україну. Про це написала президентка Європарламенту Роберта Метсола у Twitter.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Негайно набирає чинності заборона на в'їзд представникам російських компаній у приміщення Європейського парламенту. Ми не повинні дозволяти їм поширювати свою пропаганду та хибні, токсичні розповіді про вторгнення в Україну. Ми залишимося єдиними та сильними проти автократів", — написала вона.

Нагадаємо, 25 травня радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що в ЄС пропонували Україні відмовитись від частини своїх територій в обмін на припинення вогню. За його словами, європейські партнери хочуть відновити бізнес-відносини з Росією, а Україні нав'язати нові "Мінські угоди". Він також додав, що в Європі активізувалися проросійські лобісти.

Раніше, 18 травня німецькі ЗМІ писали, що Європарламент вимагає від ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера й активного російського лобіста негайно залишити посаду голови ради директорів "Роснефти", інакше його ім'я потрапить до списку санкцій.