Яхты, компании и Мария Захарова: Минфин США ввел новые санкции против РФ

В этот раз в санкционный список США попали 17 людей, которые причастны к российскому вторжению в Украину, а также 16 российских компаний. Их активы в Штатах теперь заморожены.

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Министерство финансов США расширило санкции против России. В этот раз в список попали 17 людей, которые причастны к российскому вторжению в Украину. Об этом сказано на сайте американского ведомства.

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В санкционный список вошли:

официальная представительница МИД России Мария Захарова;

министр строительства РФ Ирек Файзуллин;

руководитель аппарата российского правительства Дмитрий Григоренко;

глава Министерства экономического развития РФ Максим Решетников;

глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев;

народный артист России Сергей Ролдугин и его жена Елена Миртова;

бизнесмен Алексей Мордашов.

Внесение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Кроме того, под санкции Минфина США попали 16 российских компаний, в том числе — сталелитейная и горнодобывающая компания "Северсталь". Также в список были включены семь яхт и три самолета. Яхты Graceful и "Олимпия" связывают с Владимиром Путиным, а морское судно Sea Rhapsody принадлежит российскому банкиру Андрею Костину.

Напомним, 2 июня СМИ сообщили, что ЕС согласовал шестой пакет санкций против России. По информации журналистов, страны договорились о введении частичного эмбарго на поставки российской нефти и отключении "Сбербанка" от системы SWIFT.

1 июня в США заявили, что усилят санкции против Росси в случае присоединения Херсонской области. В Госдепе не исключают, что Кремль может провести незаконный референдум для объявления "народной республики" или аннексировать регион по примеру Крыма.