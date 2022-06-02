Яхти, компанії і Марія Захарова: Мінфін США ввів нові санкції проти РФ

Цього разу до списку санкцій США потрапили 17 людей, які причетні до російського вторгнення в Україну, а також 16 російських компаній. Їхні активи в Штатах тепер заморожені.

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Міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії. Цього разу до списку потрапили 17 людей, які причетні до російського вторгнення в Україну. Про це йдеться на сайті американського відомства.

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До списку санкцій увійшли:

офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова;

міністр будівництва РФ Ірек Файзуллін;

керівник апарату російського уряду Дмитро Григоренко;

глава Міністерства економічного розвитку РФ Максим Решетников;

голова Міністерства транспорту РФ Віталій Савель;

народний артист Росії Сергій Ролдугін та його дружина Олена Міртова;

бізнесмен Олексій Мордашов.

Внесення до санкційного списку означає заморожування активів у США та заборону для американських громадян або компаній вести бізнес з його фігурантами.

Крім того, під санкції Мінфіну США потрапили 16 російських компаній, зокрема сталеливарна і гірничодобувна компанія "Северсталь". Також до списку було внесені сім яхт і три літаки. Яхти Graceful та "Олімпія" пов'язують із Володимиром Путіним, а морське судно Sea Rhapsody належить російському банкіру Андрію Костіну.

Нагадаємо, 2 червня ЗМІ повідомили, що ЄС погодив шостий пакет санкцій проти Росії. За інформацією журналістів, країни домовилися про введення часткового ембарго на постачання російської нафти та відключення "Сбербанка" від системи SWIFT.

1 червня в США заявили, що посилять санкції проти Росії в разі приєднання Херсонської області. У Держдепі не відкидають, що Кремль може провести незаконний референдум для оголошення "народної республіки" або анексувати регіон за прикладом Криму.