Маск сокращает на 10% персонал Tesla и приостанавливает прием на работу

Бизнесмен аргументировал свое решение тем, что у него очень плохое предчувствие по поводу состояния экономики.

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Американский миллиардер и основатель Tesla Илон Маск заявил, что его компания вынуждена сократить штат сотрудников по производству электромобилей на 10%. Также компания приостановила прием на работу новых специалистов по всему миру. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Генеральный директор Tesla Илон Маск отправил электронное письмо руководителям компании под заголовком "Приостановить прием на работу по всему миру". В нем бизнесмен дал распоряжение сократить персонал примерно на 10% и приостановить прием на работу новых сотрудников. Маск аргументировал это тем, что у него очень плохое предчувствие по поводу состояния экономики.

В другом электронном письме, отправленным сотрудникам компании во вторник вечером, бизнесмен попросил сотрудников Tesla вернуться в офис или покинуть компанию.

"Каждый в Tesla должен проводить в офисе не менее 40 часов в неделю. Если вы не явитесь, мы будем считать, что вы подали в отставку",- написал Маск.

Ранее Илон Маск в рамках широкого видеовыступления на технологической конференции дал оценку состоянию экономики США. По его словам, она находится в рецессии, поскольку Федеральная резервная система ужесточает денежно-кредитную политику, чтобы помочь снизить инфляцию, которая достигла самого высокого уровня с начала 1980-х годов.

"Такие вещи проходят, и затем снова наступят времена бума. Вероятно, в течение года, может быть, 12-18 месяцев, будет нелегко", — сказал миллиардер.

При этом Маск отметил, что рецессии не обязательно являются плохим явлением, добавив, что за время своей работы в публичных компаниях, он несколько раз прошел через из них.

"Что обычно происходит, так это то, что если бум продолжается слишком долго, то происходит неправильное распределение капитала — начинается, по сути, дождь из денег на дураков. Честная причина инфляции заключается в том, что правительство напечатало на миллион больше денег, чем у него было", — подчеркнул Маск.

Напомним, что основатель Tesla и SpaceX Илон Маск 16 мая в эфире программы All-In Podcast на технологической конференции в Майами раскритиковал некомпетентность администрации Байдена. Он также заявил, что в следующем избирательном цикле будет голосовать за представителей Республиканской партии США.

Илон Маск 31 мая анонсировал разработку второго поколения спутникового Интернета Starlink. По его словам, инженеры уже разработали функционирующий прототип Starlink Gen2/V2.0, который находится заводе Starship в Техасе.