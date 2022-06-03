Маск скорочує на 10% персонал Tesla та зупиняє прийом на роботу

Бізнесмен аргументував своє рішення тим, що має дуже погане передчуття щодо стану економіки.

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Американський мільярдер і засновник Tesla Ілон Маск заявив, що його компанія змушена скоротити штат співробітників із виробництва електромобілів на 10%. Також компанія призупинила прийом на роботу нових фахівців у всьому світі. Про це повідомляє агентство Reuters.

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Генеральний директор Tesla Ілон Маск надіслав електронного листа керівникам компанії під заголовком "Призупинити прийом на роботу по всьому світу". У ньому бізнесмен розпорядився скоротити персонал приблизно на 10% і призупинити прийом на роботу нових співробітників. Маск аргументував це тим, що має дуже погане передчуття щодо стану економіки.

В іншому електронному листі, надісланому співробітникам компанії у вівторок увечері, бізнесмен попросив співробітників Tesla повернутися в офіс або залишити компанію.

"Кожен у Tesla повинен проводити в офісі не менше 40 годин на тиждень. Якщо ви не з'явитеся, ми вважатимемо, що ви подали у відставку", — написав Маск.

Раніше Ілон Маск у межах широкого відеовиступу на технологічній конференції оцінив стан економіки США. За його словами, вона знаходиться в рецесії, оскільки Федеральна резервна система посилює грошово-кредитну політику, щоб допомогти знизити інфляцію, яка досягла найвищого рівня з початку 1980-х років.

"Такі речі проходять, і потім знову настануть часи буму. Ймовірно, протягом року, можливо, 12-18 місяців, буде нелегко", — сказав мільярдер.

При цьому Маск зазначив, що рецесії не обов'язково є поганим явищем, додавши, що за час своєї роботи в публічних компаніях він кілька разів пройшов через них.

"Що зазвичай відбувається, так це те, що якщо бум триває занадто довго, то відбувається неправильний розподіл капіталу — починається, по суті, дощ із грошей на дурнів. Чесна причина інфляції полягає в тому, що уряд надрукував на мільйон більше грошей, ніж у його було", — підкреслив Маск.

Нагадаємо, що засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск 16 травня в ефірі програми All-In Podcast на технологічній конференції у Маямі розкритикував некомпетентність адміністрації Байдена. Він також заявив, що в наступному виборчому циклі голосуватиме за представників Республіканської партії США.

Ілон Маск 31 травня анонсував розробку другого покоління супутникового Інтернету Starlink. За його словами, інженери вже розробили функціонуючий прототип Starlink Gen2/V2.0, який знаходиться на заводі Starship у Техасі.