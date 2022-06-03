В Ереване на митингах оппозиции произошли столкновения с полицией: десятки пострадавших (видео)

По информации журналистов, митингующие требовали предоставить доступ к зданию парламента. А в ходе столкновений полиции пришлось применить светошумовые гранаты.

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В Армении на протестах оппозиции в Ереване между митингующими и полицией произошли столкновения возле резиденции премьер-министра страны Никола Пашиняна. В результате чего 50 человек были госпитализированы, из них — 34 сотрудники правоохранительных органов и 16 участников претеста. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Армении для издания Armenpress

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Столкновения между оппозиционными демонстрантами и полицией произошли возле комплекса правительственных дач в центре Еревана, где проживает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Корреспондент издания "Интерфакс-Украина" сообщил, что член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян направился к резиденции Пашиняна, чтобы передать требования оппозиции. После этого митингующие пошли в парламент, там еще были некоторые депутаты от оппозиции для участия в созванном ними внеочередном заседании по армянско-азербайджанским и армянско-турецким отношениям.

Сагателян потребовал от полиции открыть путь в парламент, который находится недалеко от комплекса правительственных дач. После этого между демонстрантами и полицией начались столкновения. Полиция применила спецсредства, светошумовые гранаты, задержала демонстрантов.

Однако заместитель начальника полиции Армении Арам Ованесян заявил журналистам, что правоохранители применяли светошумовые гранаты только после того, как в них полетели камни от демонстрантов.

Что происходит в Армении

В столице Армении — Ереване с 17 апреля проходят протесты оппозиции против властей. Волна митингов произошла после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян, выступая в парламенте, предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и выступил за то, чтобы подписать мирное соглашение с Азербайджаном.

Напомним, 24 мая Фокус писал, что в Армении начали работу по делимитации границ. Лидеры двух стран договорились "продвинуть обсуждение" мирного договора по Нагорно-Карабахскому региону. Однако в столице продолжались протесты.

24 марта Армения заявляла о наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе. Однако в Баку все отрицали.