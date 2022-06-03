У Єревані на мітингах опозиції відбулися зіткнення з поліцією: десятки постраждалих (відео)

За інформацією журналістів, мітингувальники вимагали надати доступ до будівлі парламенту. А в ході зіткнень поліції довелося застосувати світлошумові гранати.

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У Вірменії на протестах опозиції в Єревані між мітингувальниками та поліцією відбулися сутички біля резиденції прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна. Внаслідок цього 50 осіб було госпіталізовано, з них — 34 співробітники правоохоронних органів і 16 учасників претесту. Про це розповіли в міністерстві охорони здоров'я Вірменії для видання Armenpress.

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Зіткнення між опозиційними демонстрантами та поліцією сталися біля комплексу урядових дач у центрі Єревана, де мешкає прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Кореспондент видання "Інтерфакс-Україна" повідомив, що член партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян попрямував до резиденції Пашиняна, щоб передати вимоги опозиції. Після цього мітингувальники пішли до парламенту, там ще були деякі депутати від опозиції для участі в скликаному ними позачерговому засіданні щодо вірменсько-азербайджанських і вірменсько-турецьких відносин.

Сагателян зажадав від поліції відкрити шлях до парламенту, який розташований неподалік від комплексу урядових дач. Після цього між демонстрантами та поліцією почалися зіткнення. Поліція застосувала спецзасоби, світлошумові гранати, затримала демонстрантів.

Проте заступник начальника поліції Вірменії Арам Ованесян заявив журналістам, що правоохоронці застосовували світлошумові гранати лише після того, як у них полетіло каміння від демонстрантів.

Що відбувається у Вірменії

У столиці Вірменії Єревані із 17 квітня відбуваються протести опозиції проти влади. Хвиля мітингів відбулася після того, як прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян, виступаючи в парламенті, запропонував "опустити планку в питанні статусу Карабаху" та виступив за те, щоб підписати мирну угоду з Азербайджаном.

Нагадаємо, 24 травня Фокус писав, що у Вірменії розпочали роботу з делімітації кордонів. Лідери двох країн домовилися "просунути обговорення" мирного договору щодо Нагірнокарабахського регіону. Проте в столиці тривали протести.

24 березня Вірменія заявляла про наступ Азербайджану в Нагірному Карабаху. Однак у Баку все заперечували.