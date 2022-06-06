Работников "Прогресса" в Байконуре отправят в отпуск из-за простоя (фото)

Предприятие, которое входит в структуру "Роскосмоса", за последние два года простаивало несколько раз — в начале 2019 года из-за пандемии, и в 2022 году с началом войны в Украине.

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Сотрудникам Байконурского филиала ракетно-космического центра "Прогресс" объявили о введении простоя с 16 июня по 17 июля 2022. Руководство одного из ведущих предприятий российской ракетно-космической промышленности сослалось на отсутствие пусков, поэтому работников отправляют в отпуск за две трети от средней зарплаты. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Канал опубликовал документ приказа АО "Ракетно-Космический Центр "Прогресс", датированного 2 июня 2022, в котором говорится об организации производственного процесса в июне-июле этого года. Во втором пункте приказа отмечается, что сотрудникам предприятия разрешается не выходить на работу в период простоя, но в случае необходимости они будут отозваны из отпусков "для выполнения срочных задач и неотложных производственных работ".

На простой в основном уйдут сотрудники, которые занимались непосредственно ракетами — финансовые же службы и руководство "Прогресса" продолжат работать в прежнем формате. Кроме того отмечается, что главное предприятие организации в Самаре, где производятся ракеты-носители "Союз" работают в обычном режиме — простой коснется лишь филиала в Байконуре, где производятся запуски.

Также сообщается, что до этого простои в компании вводили только дважды. Первый раз простой был в начале 2019 года в связи с пандемией коронавируса. Второй — недавно, с 1 апреля по 10 мая, когда из-за последствий военных действий в Украине отменили запуски ракет.

[ + – ] Самарский завод "Прогресс"

Отметим, что предприятие "Прогресс", которое входит в структуру "Роскосмоса", попало в европейский санкционный список в начале марта этого года. Санкции ограничили поставки на предприятие высокотехнологичной продукции. В ответ "Роскосмос" заявила о приостановке сотрудничества с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру.

По мнению экспертов, из-за санкций загрузка предприятия может упасть, но государство, возможно, окажет поддержку, чтобы сохранить работу "Прогресса" в должном состоянии.

Напомним, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Россия могла бы совершить рывок в ракетно-космической отрасли, создав космический ядерный буксир "Зевс", однако для этого нужны деньги. По его словам, реализации этого проекта препятствует больше всего то, что за рубежом заблокировано $350 млрд, принадлежащих России.

В России решили запустить космический корабль "Прогресс" с надписью "Россия своих не бросает". Кроме того, на носителе нанесена надпись "Донбасс", однако ни одна из надписей не попадет в открытый космос, поскольку обе нанесены на частях ракеты, которые сгорают в атмосфере.