Працівників "Прогресу" у Байконурі відправлять у відпустку через простої (фото)

Підприємство, яке входить до структури "Роскосмосу", за останні два роки простоювало кілька разів — на початку 2019 року через пандемію, і у 2022 році з початком війни в Україні.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Співробітникам Байконурської філії ракетно-космічного центру "Прогрес" оголосили про запровадження простою з 16 червня по 17 липня 2022 року. Керівництво одного з провідних підприємств російської ракетно-космічної промисловості послалося на відсутність пусків, тому працівників відправляють у відпустку за дві третини від середньої зарплати. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

Канал опублікував документ наказу АТ "Ракетно-Космічний Центр "Прогрес", датованого 2 червня 2022 року, в якому йдеться про організацію виробничого процесу в червні-липні цього року. У другому пункті наказу зазначається, що співробітникам підприємства дозволяється не виходити на роботу в період простою, але у разі потреби вони будуть відкликані з відпусток "для виконання термінових завдань та невідкладних виробничих робіт".

На простій здебільшого підуть співробітники, які займалися безпосередньо ракетами — фінансові служби та керівництво "Прогресу" продовжать працювати в колишньому форматі. Крім того, зазначається, що головне підприємство організації в Самарі, де виробляються ракети-носії "Союз" працює у звичайному режимі — простій торкнеться лише філії в Байконурі, де проводяться запуски.

Також повідомляється, що до цього простої у компанії вводили лише двічі. Перший раз простій був на початку 2019 у зв'язку з пандемією коронавірусу. Другий — нещодавно, з 1 квітня до 10 травня, коли через наслідки воєнних дій в Україні скасували запуски ракет.

[ + – ] Самарський завод "Прогрес"

Зазначимо, що підприємство "Прогрес", яке входить до структури "Роскосмосу", потрапило до європейського санкційного списку на початку березня цього року. Санкції обмежили постачання на підприємство високотехнологічної продукції. У відповідь "Роскосмос" заявила про зупинення співпраці з європейськими партнерами з організації космічних запусків із космодрому Куру.

На думку експертів, через санкції завантаження підприємства може впасти, але держава, можливо, підтримає, щоб зберегти роботу "Прогресу" в належному стані.

Нагадаємо, глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що Росія могла б зробити ривок у ракетно-космічній галузі, створивши космічний ядерний буксир "Зевс", проте для цього потрібні гроші. За його словами, реалізації цього проєкту перешкоджає найбільше те, що за кордоном заблоковано $350 млрд, які належать Росії.

У Росії вирішили запустити космічний корабель "Прогрес" із написом "Росія своїх не кидає". Крім того, на носії нанесено напис "Донбас", проте жоден із написів не потрапить у відкритий космос, оскільки обидва нанесені на частинах ракети, які згорають в атмосфері.