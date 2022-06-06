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Працівників "Прогресу" у Байконурі відправлять у відпустку через простої (фото)

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"Прогрес" простій у роботі
Фото: Коммерсантъ | Підприємство "Прогрес"

Підприємство, яке входить до структури "Роскосмосу", за останні два роки простоювало кілька разів — на початку 2019 року через пандемію, і у 2022 році з початком війни в Україні.

Співробітникам Байконурської філії ракетно-космічного центру "Прогрес" оголосили про запровадження простою з 16 червня по 17 липня 2022 року. Керівництво одного з провідних підприємств російської ракетно-космічної промисловості послалося на відсутність пусків, тому працівників відправляють у відпустку за дві третини від середньої зарплати. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Канал опублікував документ наказу АТ "Ракетно-Космічний Центр "Прогрес", датованого 2 червня 2022 року, в якому йдеться про організацію виробничого процесу в червні-липні цього року. У другому пункті наказу зазначається, що співробітникам підприємства дозволяється не виходити на роботу в період простою, але у разі потреби вони будуть відкликані з відпусток "для виконання термінових завдань та невідкладних виробничих робіт".

На простій здебільшого підуть співробітники, які займалися безпосередньо ракетами — фінансові служби та керівництво "Прогресу" продовжать працювати в колишньому форматі. Крім того, зазначається, що головне підприємство організації в Самарі, де виробляються ракети-носії "Союз" працює у звичайному режимі — простій торкнеться лише філії в Байконурі, де проводяться запуски.

Також повідомляється, що до цього простої у компанії вводили лише двічі. Перший раз простій був на початку 2019 у зв'язку з пандемією коронавірусу. Другий — нещодавно, з 1 квітня до 10 травня, коли через наслідки воєнних дій в Україні скасували запуски ракет.

завод «Прогрес»
Самарський завод "Прогрес"

Зазначимо, що підприємство "Прогрес", яке входить до структури "Роскосмосу", потрапило до європейського санкційного списку на початку березня цього року. Санкції обмежили постачання на підприємство високотехнологічної продукції. У відповідь "Роскосмос" заявила про зупинення співпраці з європейськими партнерами з організації космічних запусків із космодрому Куру.

На думку експертів, через санкції завантаження підприємства може впасти, але держава, можливо, підтримає, щоб зберегти роботу "Прогресу" в належному стані.

Нагадаємо, глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що Росія могла б зробити ривок у ракетно-космічній галузі, створивши космічний ядерний буксир "Зевс", проте для цього потрібні гроші. За його словами, реалізації цього проєкту перешкоджає найбільше те, що за кордоном заблоковано $350 млрд, які належать Росії.

У Росії вирішили запустити космічний корабель "Прогрес" із написом "Росія своїх не кидає". Крім того, на носії нанесено напис "Донбас", проте жоден із написів не потрапить у відкритий космос, оскільки обидва нанесені на частинах ракети, які згорають в атмосфері.