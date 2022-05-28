Потрібен трильйон: "Роскосмос" пропонує друкувати гроші для ядерного космічного буксиру

Глава корпорації Дмитро Рогозін заявив, що санкції на космічній галузі мало позначилися.

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Росія могла б зробити ривок у ракетно-космічній галузі, створивши космічний ядерний буксир "Зевс", проте для цього потрібні гроші, заявив глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

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За його словами, санкції не надто позначилися на корпорації, оскільки у неї "найменше проблем у питанні залежності від імпорту". Проте за кордоном заблоковано $350 млрд, які належать Росії.

"Ну добре, вони заарештували ці папірці. Але ось за рахунок цих арештованих доларів ми просто фізично можемо випустити свої інвестиційні гроші, — сказав Рогозін. — Тобто еквівалент цих грошей, які не працюють в економіці, ми створюємо у себе. Ці гроші можна надрукувати і дати промисловості під найпотужніші інвестиційні проєкти".

Рогозін запевнив, що якщо "Роскосмос" із цієї суми отримає хоча б 1 трлн рублів, це дозволить різко форсувати всі ключові програми корпорації.

"Це і створення перспективної нової пілотованої системи, і створення проєкту "Зевс" — це тема, за якою у нас є семирічна фора відносно США, — сказав Рогозін. — Це космічний ядерний буксир, це реально просунута робота, але нам зараз не вистачає коштів на неї. Якби ці кошти були, ми за допомогою таких проєктів негайно штовхнули б концентрацію інтелекту, технологій, промислового потенціалу, який згуртує принаймні ракетно-космічну галузь і буквально вирве її вперед".

Навіщо потрібний ядерний буксир

За допомогою транспортно-енергетичного модуля "Зевс" у "Роскосмосі" планують вирішувати широкий спектр завдань. Ядерний буксир хочуть використовувати для доставки вантажів на орбіту Місяця, геостаціонарну орбіту і планет Сонячної системи, зокрема до Марса, а також для боротьби зі сміттям на орбіті Землі. Роботи по проєкту розпочалися у 2009 році, планувалося, що він буде готовий до 2018 року, потім термін перенесли на 2022-23 рр., а після — і на 2030-й.

[ + – ] Проєкт транспортно-енергетичного модуля "Зевс"

Нагадаємо, у травні глава "Роскосмосу" пригрозив власнику SpaceX Ілону Маску, що йому доведеться "відповісти по-дорослому" за передачу Україні терміналів супутникового інтернету Starlink. Також Рогозін вважає, що НАТО за допомогою ЗСУ веде проти Росії неоголошену війну. При цьому він заявив, що у ядерній війні країни НАТО будуть знищені за пів години.

Днями Дмитро Рогозін повідомив, що найближчим часом в РФ поставлять на бойове чергування 50 важких міжконтинентальних балістичних ракет "Сармат". Він похвалився тим, що від цих ракет утворюються "великі, дуже глибокі та радіоактивні" вирви і через це запропонував бути ввічливішими з Росією.

19 травня стало відомо, що російський військовий супутник "Космос-2555" згорів у атмосфері. Його запуск позиціювали як демонстрацію потужності російської армії, на корпус нанесли букву Z — символ повномасштабної війни РФ з Україною. Однак на орбіті супутнику вдалося протриматися лише 20 днів.