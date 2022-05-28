Нужен триллион: "Роскосмос" предлагает печатать деньги для ядерного космического буксира

Глава корпорации Дмитрий Рогозин заявил при этом, что санкции на космической отрасли мало сказались.

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Россия могла бы совершить рывок в ракетно-космической отрасли, создав космический ядерный буксир "Зевс", однако для этого нужны деньги, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

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По его словам, санкции не сильно сказались на корпорации, так как у нее "меньше всего проблем в вопросе зависимости от импорта". Однако за рубежом заблокировано $350 млрд, принадлежащих России.

"Ну хорошо, они арестовали эти бумажки. Но вот в счет этих арестованных долларов мы просто физически можем выпустить свои инвестиционные деньги, — сказал Рогозин. — То есть, эквивалент этих денег, которые не работают в экономике, мы создаем у себя. Эти деньги можно напечатать и дать промышленности под самые мощные инвестиционные проекты".

Рогозин заверил, что если "Роскосмос" из этой суммы получит хотя бы 1 трлн рублей, это позволит резко форсировать все ключевые программы корпорации.

"Это и создание перспективной новой пилотируемой системы, и создание проекта "Зевс" — это тема, по которой у нас есть семилетняя фора по отношению к США, — сказал Рогозин. — Это космический ядерный буксир, это реально продвинутая работа, но нам сейчас не хватает средств на нее. Если бы эти средства были, мы бы с помощью таких проектов немедленно толкнули концентрацию интеллекта, технологий, промышленного потенциала, который сплотит по крайней мере ракетно-космическую отрасль и буквально рванет ее вперед".

Зачем нужен ядерный буксир

С помощью транспортно-энергетического модуля "Зевс" в "Роскосмосе" планируют решать широкий спектр задач. Ядерный буксир хотят использовать для доставки грузов на орбиту Луны, геостационарную орбиту и к планетам Солнечной системы, в том числе к Марсу, а также для борьбы с мусором на орбите Земли. Работы по проекту начались в 2009 году, планировалось, что он будет готов к 2018 году, затем срок перенесли на 2022-23 гг, а после — и на 2030-й.

[ + – ] Проект транспортно-энергетического модуля "Зевс"

Напомним, в мае глава "Роскосмоса" пригрозил владельцу SpaceX Илону Маску, что ему придется "ответить по-взрослому" за передачу Украине терминалов спутникового интернета Starlink. Также Рогозин считает, что НАТО с помощью ВСУ ведет против России необъявленную войну. При этом он заявил, что в ядерной войне страны НАТО будут уничтожены за полчаса.

На днях Дмитрий Рогозин сообщил, что в ближайшее время в РФ поставят на боевое дежурство 50 тяжелых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат". Он похвастался тем, что от этих ракет образуются "большие, очень глубокие и радиоактивные" воронки и в свете этого предложил быть повежливее с Россией.

19 мая стало известно, что российский военный спутник "Космос-2555" сгорел в атмосфере. Его запуск позиционировали, как демонстрацию мощи российской армии, на корпус нанесли букву Z — символ полномасштабной войны РФ с Украиной. Однако на орбите спутнику удалось продержаться лишь 20 дней.