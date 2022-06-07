Перед вторжением РФ в Украину Байден отдал приказ рассекретить данные разведки США

По словам главы разведки США Аврил Хейнс, заявления американских официальных лиц о вторжении РФ в Украину были встречены партнерами и союзниками со скептицизмом.

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Президент США Джо Байден отдал приказ о рассекречивании данных разведки перед полномасштабным вторжением России в Украину 24 февраля. Это связано с тем, что заявления американских официальных лиц о готовящемся нападении Владимира Путина были встречены партнерами и союзниками со скептицизмом. Об этом заявила директор национальной разведки США Аврил Хейнс, передает CNN.

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"Когда мы объяснили нашим политикам, и наши политики пошли к своим собеседникам, они обнаружили, что в этом есть изрядная доля скептицизма", — сказала она.

По словам Хейнс, Джо Байден обратился к разведчикам и сказал, что им нужно распространять как можно большее количество информации людям о вероятном нападении РФ в Украину.

"Как следствие, президент вернулся к нам и сказал: "Вам нужно выйти и поделиться как можно большим количеством информации и убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова взаимодействовать и, возможно, провести более продуктивные беседы о том, как готовится, по сути, к возможности российского вторжения", — сказала она

Аврил Хейнс добавила, что США делились множеством информации на эту тему с союзниками и таким образом разработали механизм обмена данными, которые можно будет использовать в будущем.

Напомним, 24 мая глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, как общество готовили к российскому вторжению. По его словам, ГУР была известна точная дата начала войны.

Ранее, 10 мая американская разведка сообщала, что Путин готовится к затяжной войне в Украине, а его цель — не только захват Донбасса. По информации специалистов, глава Кремля может ввести военное положение в РФ и начать мобилизацию, если будет понимать, что проигрывает.