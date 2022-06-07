Перед вторгненням РФ в Україну Байден наказав розсекретити дані розвідки США

За словами глави розвідки США Авріл Гейнс, заяви американських офіційних осіб про вторгнення РФ в Україну партнери і союзники зустріли зі скептицизмом.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Президент США Джо Байден наказав розсекречувати дані розвідки перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну 24 лютого. Це пов'язано з тим, що заяви американських офіційних осіб про напад Володимира Путіна, що готується, були зустрінуті партнерами і союзниками зі скептицизмом. Про це заявила директорка національної розвідки США Авріл Гейнс, повідомляє CNN.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Коли ми пояснили нашим політикам, і наші політики пішли до своїх співрозмовників, вони помітили, що в цьому є неабияка частка скептицизму", — сказала вона.

За словами Гейнс, Джо Байден звернувся до розвідників і сказав, що їм потрібно розповсюджувати якомога більше інформації людям про ймовірний напад РФ в Україну.

"Як наслідок, президент повернувся до нас і сказав: "Вам потрібно вийти і поділитися якомога більшою кількістю інформації та переконатися, що люди бачать те, що бачите ви, щоб ми могли знову взаємодіяти і, можливо, провести більш продуктивні бесіди про те, як готується, по суті, до можливості російського вторгнення", — сказала вона

Авріл Гейнс додала, що США ділилися безліччю інформації на цю тему із союзниками і так розробили механізм обміну даними, які можна буде використати у майбутньому.

Нагадаємо, 24 травня глава української розвідки Кирило Буданов розповів, як суспільство готували до російського вторгнення. За його словами, ГУР була відома точна дата початку війни.

Раніше, 10 травня, американська розвідка повідомляла, що Путін готується до затяжної війни в Україні, а його мета — не лише захоплення Донбасу. За інформацією фахівців, глава Кремля може запровадити воєнний стан в РФ і розпочати мобілізацію, якщо розумітиме, що програє.