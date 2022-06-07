Расстрелял в упор: министра экологии Доминиканы убил его друг детства

55-летний глава ведомства Орландо Хорхе Мера проводил совещание в своем кабинете, когда его близкий друг Мигель Круз выстрелил в него. Убийцу задержали, но мотивы его поступка пока неизвестны.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Министра экологии и природных ресурсов Доминиканской республики Орландо Хорхе Мера застрелили в собственном кабинете во время рабочего совещания. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

"Мигель Крус, человек, идентифицированный как тот, кто произвел выстрел, был другом покойного министра", — рассказал пресс-секретарь президента Доминиканской республики.

Нападавший скрылся сразу после произошедшего, а сотрудников министерства эвакуировали из здания.

В правительстве страны уточняют, что позже убийцу главы ведомства задержали. Тем не менее, мотивы его поступка пока остаются неизвестными.

Семья выступила с заявлением, в котором говорилось, что Круз был другом Хорхе с детства и что в министра стреляли несколько раз.

"Наша семья прощает человека, который это сделал. Одно из величайших наследий Орландо — не держать обид", — сказано в сообщении.

Позже ряд СМИ написал со ссылкой на очевидцев, что в погибшего выпустили не менее шести пуль.

Глава государства Луис Абинадер, комментируя случившееся журналистам, сказал, что в Доминикане необходимо провести кампанию против насилия и чрезмерного применения оружия.

Орландо Хорхе Мера происходит из влиятельной политической семьи. Он является сыном бывшего президента Доминиканской Республики Сальвадора Хорхе Бланко, а его сестра — заместитель министра в администрации президента страны. Министром окружающей среды и природных ресурсов Хорхе Мера был назначен в августе 2020 г.

Сын Хорхе Мера является депутатом от Современной революционной партии.

Напомним, автора эссе "Как убить своего мужа" признали виновной в убийстве супруга. 71-летняя подсудимая Нэнси Крэмптон-Брофи спокойно выслушала вердикт присяжных, а ее адвокаты уже готовят апелляцию.

Ранее Фокус писал, что Алека Болдуина могут обвинить в убийстве украинки Галины Хатчинс.