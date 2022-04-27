Алека Болдуина могут обвинить в убийстве украинки Галины Хатчинс

Как только полиция получит результаты судебно-медицинской экспертизы и отчет ФБР, станет ясно, кто стоит за убийством оператора.

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Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса заявил, что актеру Алеку Болдуину все еще могут быть предъявлены обвинения в стрельбе на съемках вестерна "Ржавчина", в результате которой погибла оператор из Украины Галина Хатчинс, сообщает Daily Mail.

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В распоряжении следователей появилось новое видео, где Алек, сидя в комнате для допросов в полицейском участке, умоляет свою жену Хиларию лететь в Нью-Мексико после того, как случайно застрелил оператора. Она ответила, что "не думает, что это хорошая идея", и позже они закончили разговор. Затем он сказал другому человеку по телефону, что "пытается убедить ее" вылететь, однако женщина так и не сделала этого. В итоге пара спряталась в Вермонте со своими детьми от назойливого внимания СМИ.

Также правоохранители располагают текстовыми расшифровками разговоров, в которых, в частности, есть данные о том, что люди предупреждали помощника режиссера Дэйва Холлса, что Болдуин и другие пытаются сделать его "козлом отпущения".

"Он был тем, кто обращался с оружием, из которого выстрелила пуля, приведшая к гибели. Мы собираемся работать с офисом окружного прокурора, чтобы определить, есть ли уголовное пренебрежение или уголовные обвинения. Мы как бы знаем, кто не делал здесь свою работу. Это был один из ключевых вопросов", – сказал шериф.

64-летний Болдуин репетировал сцену для фильма "Ржавчина" 21 октября 2021 года, вытащив пистолет из кобуры. Он выстрелил и попал 42-летней Хатчинс в подмышку, смертельно ранив ее. На месте трагедии был найден боевой патрон, которого в оружии на съемочной площадке априори быть не должно.

До последнего момента обвинение в убийстве не было предъявлено никому, однако теперь высокая вероятность, что это будет сделано. Сейчас, по словам шерифа, полиция все еще ждет результатов судебно-медицинской экспертизы и результатов баллистической экспертизы стрельбы, которая произошла более шести месяцев назад:

"Ключевым компонентом является анализ огнестрельного оружия и отчет ФБР. Как только все будет исправлено, окружной прокурор определит, кто несет ответственность".

Сам Болдуин позже заявил, что не нажимал на спусковой крючок.

Напомним, в феврале муж убитой украинки подал в суд на актера. Мы также писали, что полиция получила доступ к телефону Болдуина.