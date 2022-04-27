Алека Болдвіна можуть звинуватити у вбивстві українки Галини Гатчінс

Як тільки поліція отримає результати судово-медичної експертизи та звіт ФБР, стане ясно, хто стоїть за вбивством операторки.

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Шериф округу Санта-Фе Адан Мендоса заявив, що акторові Алеку Болдвіну все ще можуть пред'явити звинувачення у стрільбі на зйомках вестерну "Іржа", внаслідок якої загинула операторка з України Галина Гатчінс, повідомляє Daily Mail.

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У розпорядженні слідчих з'явилося нове відео, де Алек, сидячи в кімнаті для допитів у поліцейській дільниці, благає свою дружину Хіларі летіти в Нью-Мексико після того, як випадково застрелив операторку. Вона відповіла, що "не думає, що це гарна ідея", і згодом вони закінчили розмову. Потім він сказав іншій людині телефоном, що "намагається переконати її" вилетіти, проте жінка так і не зробила цього. В результаті пара сховалася у Вермонті зі своїми дітьми від настирливої уваги ЗМІ.

Також правоохоронці мають у своєму розпорядженні текстові розшифровки розмов, у яких, зокрема, є дані про те, що люди попереджали помічника режисера Дейва Халлса, що Болдвін та інші намагаються зробити його "цапом-відбувайлом".

"Він був тим, хто поводився зі зброєю, з якої вистрілила куля, що призвела до загибелі. Ми збираємося працювати з офісом окружного прокурора, щоб визначити, чи є кримінальна зневага або кримінальні звинувачення. Ми ніби знаємо, хто не робив тут своєї роботи. Це було одне з ключових питань", — сказав шериф.

64-річний Болдвін репетирував сцену для фільму "Іржа" 21 жовтня 2021 року, витягнувши пістолет із кобури. Він вистрілив і влучив 42-річній Гатчінс у пахву, смертельно поранивши її. На місці трагедії знайдено бойовий патрон, якого у зброї на знімальному майданчику апріорі не повинно бути.

До останнього моменту звинувачення у вбивстві не пред'явили нікому, проте тепер є висока ймовірність, що це зроблять. Наразі, за словами шерифа, поліція все ще чекає результатів судово-медичної експертизи та результатів балістичної експертизи стрілянини, яка сталася понад шість місяців тому:

"Ключовим компонентом є аналіз вогнепальної зброї та звіт ФБР. Як тільки все відправлять, окружний прокурор визначить, хто відповідає".

Сам Болдвін пізніше заявив, що не натискав на спусковий гачок.

Нагадаємо, в лютому чоловік убитої українки подав до суду на актора. Ми також писали, що поліція отримала доступ до телефону Болдвіна.