Розстріляв впритул: міністра екології Домінікани вбив його друг дитинства

55-річний голова відомства Орландо Хорхе Мера проводив нараду у своєму кабінеті, коли його близький друг Мігель Круз вистрілив у нього. Вбивцю затримали, але мотиви його вчинку поки невідомі.

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Міністра екології та природних ресурсів Домініканської республіки Орландо Хорхе Мера застрелили у своєму кабінеті під час робочої наради. Про це повідомляють на офіційному сайті уряду.

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"Мігель Крус, людина, ідентифікована як той, хто вистрелив, був другом покійного міністра", — розповів прессекретар президента Домініканської республіки.

Нападник втік відразу після того, що сталося, а співробітників міністерства евакуювали з будівлі.

В уряді країни уточнюють, що пізніше вбивцю глави відомства затримали. Проте мотиви його вчинку поки залишаються невідомими.

Сім'я виступила із заявою, в якій йшлося, що Круз був другом Хорхе з дитинства і що в міністра стріляли кілька разів.

"Наша сім'я прощає людину, яка це зробила. Одна з найбільших спадщин Орландо — не тримати образ", — сказано в повідомленні.

Пізніше низка ЗМІ написала з посиланням на очевидців, що в загиблого випустили не менш як шість куль.

Глава держави Луїс Абінадер, коментуючи те, що сталося журналістам, сказав, що в Домінікані необхідно провести кампанію проти насильства та надмірного застосування зброї.

Орландо Хорхе Мера походить із впливової політичної сім'ї. Він є сином колишнього президента Домініканської Республіки Сальвадора Хорхе Бланко, а його сестра є заступницею міністра в адміністрації президента країни. Міністром навколишнього середовища та природних ресурсів Хорхе Мера призначили в серпні 2020 року.

Син Хорхе Мера депутат від Сучасної революційної партії.

Нагадаємо, авторку есе "Як убити свого чоловіка" визнали винною у вбивстві чоловіка. 71-річна підсудна Ненсі Кремптон-Брофі спокійно вислухала вердикт присяжних, а її адвокати вже готують апеляцію.

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