РФ увеличит экспорт нефти из крупнейшего восточного порта на 20%, — СМИ

По данным журналистов, уже к июлю экспорт нефти через Козьмино достигнет рекордных 880 тыс. баррелей в сутки. При этом применяются добавки, которые ускоряют потоки прокачиваемой нефти.

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Россия увеличит экспорт нефти из своего крупнейшего восточного порта Козьмино примерно на 20%, чтобы удовлетворить возросший спрос со стороны стран Азии и возместить потери от влияния санкций ЕС. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Представители Москвы надеются перенаправить экспорт своих энергоносителей в восточном направлении, однако дальние рейсы нефтяных танкеров из портов Европы обходятся дорого в свете санкционных ограничений.

Источники журналистов на условиях анонимности сообщили, что российская компания Транснефть уже увеличила объем поставок сырой нефти в порт Козьмино по нефтепроводу "Восточная Сибирь — Тихий океан" на 70 тыс. баррелей в сутки. При этом применяются химические добавки, чтобы ускорить нефтяные потоки.

В планах российского руководства отправить дополнительные 80 тыс. баррелей в сутки в Козьмино по железной дороге из Мегета (Иркутская область) — этот маршрут использовался до появления нефтепровода.

Дополнительные поставки позволят увеличить ежесуточную загрузку порта Козьмино до 900 тыс. баррелей при текущем среднесуточном показателе в 750 тыс баррелей. Ожидается, что уже к июлю экспорт нефти через Козьмино достигнет рекордных 880 тыс. баррелей в сутки.

На минувшей неделе Евросоюз согласовал эмбарго на импорт российской нефти. С конца года в европейские страны прекратится импорт 90% сырой нефти и нефтепродуктов из РФ.

Фокус разбирался в том, как шестой пакет санкций ЕС скажется на войне в Украине. Новые ограничения предусматривают запрет на ввоз российской нефти и ряд ограничений в отношении крупных банков РФ. Таким образом, Россия может потерять от эмбарго порядка $20 млрд. Однако молниеносного эффекта от новых санкций ждать не стоит.

Ранее сообщалось, что в Кремле назвали "имбецилами" европейских политиков из-за шестого пакета санкций. Дмитрий Медведев заявил, что Россия не планирует объявлять дефолт, а странам ЕС придется покупать нефть из РФ через серые схемы поставок.