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РФ збільшить експорт нафти із найбільшого східного порту на 20%, — ЗМІ

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російська нафта, нафтове ембарго, імпорт нафти,
Фото: Flickr | У планах російського керівництва відправити додаткові 80 тис. барелів на добу в Козьміно

За даними журналістів, вже до липня експорт нафти через Козьміно досягне рекордних 880 тис. барелів на добу. Разом з тим застосовують добавки, які прискорюють потоки прокачування нафти.

Росія збільшить експорт нафти зі свого найбільшого східного порту Козьміно приблизно на 20%, щоб задовольнити збільшений попит з боку країн Азії й відшкодувати втрати від впливу санкцій ЄС. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела.

Представники Москви сподіваються перенаправити експорт своїх енергоносіїв у східному напрямку, проте дальні рейси нафтових танкерів із портів Європи коштують дорого у світлі санкційних обмежень.

Джерела журналістів на умовах анонімності повідомили, що російська компанія Транснафта вже збільшила обсяг постачання сирої нафти в порт Козьміно нафтопроводом "Східний Сибір — Тихий океан" на 70 тис. барелів на добу. Водночас використовують хімічні добавки, щоб прискорити нафтові потоки.

У планах російського керівництва відправити додаткові 80 тис. барелів на добу в Козьміно залізницею з Мегета (Іркутська область) — цей маршрут використовували до появи нафтопроводу.

Додаткові постачання дозволять збільшити щодобове завантаження порту Козьміно до 900 тис. барелів за поточного середньодобового показника в 750 тис. барелів. Очікують, що вже до липня експорт нафти через Козьміно досягне рекордних 880 тис. барелів на добу.

Минулого тижня Євросоюз погодив ембарго на імпорт російської нафти. З кінця року в європейські країни припиниться імпорт 90% сирої нафти та нафтопродуктів із РФ.

Фокус розбирався в тому, як шостий пакет санкцій ЄС вплине на війну в Україні. Нові обмеження передбачають заборону на ввезення російської нафти та низку обмежень щодо великих банків РФ. Так, Росія може втратити від ембарго близько $20 млрд. Проте блискавичного ефекту від нових санкцій чекати не варто.

Раніше повідомляли, що у Кремлі назвали "імбецилами" європейських політиків через шостий пакет санкцій. Дмитро Медведєв заявив, що Росія не планує оголошувати дефолт, а країнам ЄС доведеться купувати нафту з РФ через сірі схеми постачання.