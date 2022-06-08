Европарламент попросит страны ЕС дать Украине статус кандидата и закупить оружие

Комитет ЕП по иностранным делам подготовил рекомендации для саммита Евросоюза, который пройдет 23-24 июня. Среди прочего, Европарламент обратится к лидерам стран с просьбой предоставить Украине то оружие, которое ей необходимо.

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Европейский парламент порекомендует лидерам стран Европейского союза предоставить Украине статус кандидата и закупить для страны все необходимое оружие в рамках саммита 23-24 июня. Об этом во время пленарного заседания Европарламента заявил глава комитета по иностранным делам Дэвид Макалистер, пишет агентство "Укринформ".

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Макалистер презентовал проект общего доклада комитета и подкомитета по вопросам безопасности и обороны. В частности, европейский политик представил восемь рекомендаций Европарламента к странам ЕС, в трех из которых речь идет непосредственно об интересах Киева.

"Мы рекомендуем предоставить Украине оружие и все оборудование в соответствии с потребностями, заявленными украинской властью, а также дать статус страны-кандидата как четкий политический сигнал солидарности с мужественным народом Украины", — сказал Макалистер.

В проекте доклада также есть пункт об обеспечении широкого мониторинга за применением санкций Евросоюза против страны-агрессора.

По словам Макалистера, Европейский союз должен обеспечить себя всеми необходимыми мерами и инструментами для соответствующего ответа на серьезные угрозы, исходящие сегодня от России.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что Украина вряд ли получит статус кандидата в ЕС в ближайшее время. Как считает западный политик, такая идея не нравится слишком многим странам ЕС и это было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые ждали намного больше статус кандидатов в ЕС.

19 мая глава ОП Андрей Ермак заявил, что ЕС рассмотрит заявку Украины на получение кандидата в блок в июне.