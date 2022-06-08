Європарламент попросить країни ЄС надати Україні статус кандидата та закупити зброю
Комітет ЄП із закордонних справ підготував рекомендації для саміту Євросоюзу, який відбудеться 23-24 червня. Також Європарламент звернеться до лідерів країн із проханням надати Україні ту зброю, яка їй потрібна.
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Європейський парламент порекомендує лідерам країн Європейського союзу надати Україні статус кандидата та закупити для країни всю необхідну зброю в межах саміту 23-24 червня. Про це під час пленарного засідання Європарламенту заявив голова комітету із закордонних справ Девід Макалістер, пише агентство "Укрінформ".
Макалістер презентував проєкт загальної доповіді комітету та підкомітету з питань безпеки та оборони. Зокрема, європейський політик представив вісім рекомендацій Європарламенту до країн ЄС, у трьох із яких йдеться безпосередньо про інтереси Києва.
"Ми рекомендуємо надати Україні зброю та все обладнання відповідно до потреб, заявлених українською владою, а також надати статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України", — сказав Макалістер.
У проєкті доповіді також є пункт про забезпечення широкого моніторингу щодо застосування санкцій Євросоюзу проти країни-агресора.
За словами Макалістера, Європейський союз має забезпечити себе всіма необхідними заходами та інструментами для відповідної відповіді на серйозні загрози, які йдуть сьогодні від Росії.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав, що Україна навряд чи набуде статусу кандидата в ЄС найближчим часом. Як вважає західний політик, така ідея не подобається надто багатьом країнам ЄС і це було б несправедливо стосовно країн Західних Балкан, які чекали на набагато довше на статус кандидатів у ЄС.
19 травня голова ОП Андрій Єрмак заявив, що ЄС розгляне заявку України на отримання кандидата у блок у червні.