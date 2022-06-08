Європарламент попросить країни ЄС надати Україні статус кандидата та закупити зброю

Комітет ЄП із закордонних справ підготував рекомендації для саміту Євросоюзу, який відбудеться 23-24 червня. Також Європарламент звернеться до лідерів країн із проханням надати Україні ту зброю, яка їй потрібна.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Європейський парламент порекомендує лідерам країн Європейського союзу надати Україні статус кандидата та закупити для країни всю необхідну зброю в межах саміту 23-24 червня. Про це під час пленарного засідання Європарламенту заявив голова комітету із закордонних справ Девід Макалістер, пише агентство "Укрінформ".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Макалістер презентував проєкт загальної доповіді комітету та підкомітету з питань безпеки та оборони. Зокрема, європейський політик представив вісім рекомендацій Європарламенту до країн ЄС, у трьох із яких йдеться безпосередньо про інтереси Києва.

"Ми рекомендуємо надати Україні зброю та все обладнання відповідно до потреб, заявлених українською владою, а також надати статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України", — сказав Макалістер.

У проєкті доповіді також є пункт про забезпечення широкого моніторингу щодо застосування санкцій Євросоюзу проти країни-агресора.

За словами Макалістера, Європейський союз має забезпечити себе всіма необхідними заходами та інструментами для відповідної відповіді на серйозні загрози, які йдуть сьогодні від Росії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав, що Україна навряд чи набуде статусу кандидата в ЄС найближчим часом. Як вважає західний політик, така ідея не подобається надто багатьом країнам ЄС і це було б несправедливо стосовно країн Західних Балкан, які чекали на набагато довше на статус кандидатів у ЄС.

19 травня голова ОП Андрій Єрмак заявив, що ЄС розгляне заявку України на отримання кандидата у блок у червні.