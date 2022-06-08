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Світ Російсько-українська війна

Європарламент попросить країни ЄС надати Україні статус кандидата та закупити зброю

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україна єс, україна членство євросоюз
Фото: Голос

Комітет ЄП із закордонних справ підготував рекомендації для саміту Євросоюзу, який відбудеться 23-24 червня. Також Європарламент звернеться до лідерів країн із проханням надати Україні ту зброю, яка їй потрібна.

Європейський парламент порекомендує лідерам країн Європейського союзу надати Україні статус кандидата та закупити для країни всю необхідну зброю в межах саміту 23-24 червня. Про це під час пленарного засідання Європарламенту заявив голова комітету із закордонних справ Девід Макалістер, пише агентство "Укрінформ".

Макалістер презентував проєкт загальної доповіді комітету та підкомітету з питань безпеки та оборони. Зокрема, європейський політик представив вісім рекомендацій Європарламенту до країн ЄС, у трьох із яких йдеться безпосередньо про інтереси Києва.

"Ми рекомендуємо надати Україні зброю та все обладнання відповідно до потреб, заявлених українською владою, а також надати статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України", — сказав Макалістер.

У проєкті доповіді також є пункт про забезпечення широкого моніторингу щодо застосування санкцій Євросоюзу проти країни-агресора.

За словами Макалістера, Європейський союз має забезпечити себе всіма необхідними заходами та інструментами для відповідної відповіді на серйозні загрози, які йдуть сьогодні від Росії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав, що Україна навряд чи набуде статусу кандидата в ЄС найближчим часом. Як вважає західний політик, така ідея не подобається надто багатьом країнам ЄС і це було б несправедливо стосовно країн Західних Балкан, які чекали на набагато довше на статус кандидатів у ЄС.

19 травня голова ОП Андрій Єрмак заявив, що ЄС розгляне заявку України на отримання кандидата у блок у червні.