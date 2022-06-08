Голод в Сомали. ЮНИСЕФ просит перестать концентрировать внимание только на войну в Украине

Если мировое сообщество не отвлечется от войны в Украине, то в Сомали вспыхнет голод, который приведет к катастрофическим показателям детской смертности. На сегодняшний день 386 000 детей уже страдают от постоянного недоедания.

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Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обратился к мировому сообществу с просьбой перестать концентрироваться исключительно на теме войны в Украине и обратить внимание на предотвращение массового голода в Сомали. Об этом заявила на брифинге заместитель регионального директора ЮНИСЕФ Рания Дагаш, пишет Reuters.

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Сообщается, что на африканском полуострове четыря года подряд не было сезона дождей, что привело к самой сильной засухе за последние 40 лет. В сочетании с глобальным ростом цен на продовольствие и топливо из-за войны в Украине, продуктовый кризис ударил по миллионам людей по всему континенту, поскольку основные продукты питания стали недоступны для бедных семей.

"Если мир не отвлечется от войны в Украине и не начнет действовать немедленно, в Сомали вот-вот произойдет взрыв детской смертности", — заявила Дагаш.

По ее словам, на полуострове 386 000 детей срочно нуждаются в лечении от систематического недоедания. Это число уже превышает показатели 2011 года — тогда 340 000 детей нуждались в лечении, а голод унес жизни сотен тысяч человек.

"У нас есть только треть от того, что нам необходимо в этом году. Мы призываем международное сообщество во главе со странами "Большой семерки", которая соберется в Германии через несколько недель, выделить новые, дополнительные средства для спасения жизней", — сказала Дагаш.

В качестве примера, она рассказала о беременной женщине, которая прошла 120 км, чтобы ее детям оказали медицинскую помощь.

"Я слышал, как детей хоронили на обочинах дорог, когда их семьи совершали отчаянный долгий путь в поисках помощи", — подытожила замдиректора ЮНИСЕФ.

Как сообщил представитель Сомали в Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН (ФАО) Этьен Петершмитт, на сегодняшний день миллионы людей на континенте страдают от недоедания, а 213 000 человек находятся в самой критической категории, испытывая крайнюю нехватку продовольствия.

По его словам, засуха привела к высыханию пастбищ, в результате чего от голода и болезней погибло около 3 миллионов голов скота. Он также сообщил, что если сейчас не будут предприняты необходимые меры, Сомали окажется на грани "разрушительного и широко распространенного голода".

"У нас нет финансирования, необходимого для надлежащего реагирования на кризис такого масштаба. На наших глазах разворачивается трагедия, и мы не можем ничего поделать, у нас связаны руки", – подчеркнул Петершмитт.

По данным ООН, на грани голода оказались уже 6 миллионов сомалийцев, а это – почти 40% населения. При этом ситуация продолжает ухудшаться, особенно в шести наиболее засушливых районах страны.

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