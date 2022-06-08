Голод у Сомалі. ЮНІСЕФ просить припинити концентрувати увагу лише на війні в Україні

Якщо світова спільнота не відвернеться від війни в Україні, то в Сомалі спалахне голод, що призведе до катастрофічних показників дитячої смертності. На сьогодні 386 тисяч дітей уже страждають від постійного недоїдання.

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Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) звернувся до світової спільноти з проханням припинити концентруватися виключно на темі війни в Україні та звернути увагу на запобігання масовому голоду в Сомалі. Про це заявила на брифінгу заступниця регіонального директора ЮНІСЕФ Ранія Дагаш, пише Reuters.

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Повідомляється, що на африканському півострові чотири роки поспіль не було сезону дощів, що призвело до найсильнішої посухи за останні 40 років. У поєднанні з глобальним зростанням цін на продовольство та паливо через війну в Україні, продуктова криза вдарила по мільйонах людей по всьому континенту, оскільки основні продукти харчування стали недоступними для бідних сімей.

"Якщо світ не відвернеться від війни в Україні і не почне діяти негайно, у Сомалі ось-ось станеться вибух дитячої смертності", — заявила Дагаш.

За її словами, на півострові 386 000 дітей терміново потребують лікування від систематичного недоїдання. Це число вже перевищує показники 2011 року — тоді 340 000 дітей потребували лікування, а голод забрав життя сотень тисяч людей.

"У нас є лише третина від того, що нам необхідно цього року. Ми закликаємо міжнародну спільноту на чолі з країнами "Великої сімки", яка збереться в Німеччині за кілька тижнів, виділити нові, додаткові засоби для порятунку життів", — сказала Дагаш.

Як приклад, вона розповіла про вагітну жінку, яка пройшла 120 км, щоб її дітям надали медичну допомогу.

"Я чув, як дітей ховали на узбіччях доріг, коли їхні сім'ї здійснювали відчайдушний довгий шлях у пошуках допомоги", — підсумувала заступниця директора ЮНІСЕФ.

Як повідомив представник Сомалі в Продовольчій та сільськогосподарській організації при ООН (ФАО) Етьєн Петершмітт, сьогодні мільйони людей на континенті страждають від недоїдання, а 213 000 людей перебувають у найкритичнішій категорії, відчуваючи крайній брак продовольства.

За його словами, посуха призвела до висихання пасовищ, внаслідок чого від голоду та хвороб загинуло близько 3 мільйонів голів худоби. Він також повідомив, що якщо зараз не буде вжито необхідних заходів, Сомалі опиниться на межі "руйнівного і широко поширеного голоду".

"У нас немає фінансування, необхідного для належного реагування на кризу такого масштабу. На наших очах розгортається трагедія, і ми не можемо нічого вдіяти, у нас зв'язані руки", — наголосив Петершмітт.

За даними ООН, на межі голоду опинилися вже 6 мільйонів сомалійців, а це майже 40% населення. При цьому ситуація продовжує погіршуватися, особливо у шести найбільш посушливих районах країни.

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