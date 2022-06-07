На яку країну покладуть вину за світовий голод

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Можна скільки завгодно сподіватися на залізку, яка вперлася в межу 1,5 млн тонн, тоді як потрібно 5, або чекати на відкриття безнадійно закритих затором портів, але коли Штати тихо починають розгортати програму поставки сюди мобільних елеваторів і систем тимчасового зберігання зерна, щоб врятувати хоч частину врожаю, це означає, що з експортом найближчим часом все буде дуже погано.

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І неспішні каламутні переговори в Туреччині цей факт ніяк не скасовують, а розбомблена Ніка-Тера — підтверджує.

Отже, дискусія про світовий дефіцит продовольства перестала бути умоглядною і дала логічний крен у приземлене "хто буде в цьому винен".

Оскільки рахунок постраждалих піде на сотні тисяч, крайнім не хоче бути ніхто. Станом на сьогодні світові зернові дебати виглядають так.

Африка: Дайте їсти. І добрива, бо без добрив у нас тут нічого не росте.

Бункерний: Україна сама себе бомбить *закреслено* морить усіх голодом, щоб зганьбити Росію! Нехай вони порт розмінують, і, будь ласка, велкам у міжнародні води, хтось не дає. Ми? Ні, ми не будемо користуватися ситуацією, щоб зробити якісь атаки з моря. Як прикро, що ви нам не вірите. Ну, не хочете з Одеси — то які проблеми, купа ж варіантів, через Дунай, Румунію, Угорщину можна везти, лише три тижні, через Польщу, знову ж таки, хоч вона й колією не вийшла. Проблема абсолютно надумана! Або ось через Білорусь взагалі рукою подати, але Саша ображається через санкції на добрива. Західні санкції живлять голод! А ми взагалі ні до чого, що за інсинуації!

Штати: Зерно не під санкціями, добрива теж, торгуйте, потвори. Якщо страховики бояться заходити до Причорномор'я, ми дамо гарантійні листи кораблям, так, ось такі ми хитрозроблені. Чого ж ви не вивозите? А що таке?

Лавров: У кого хороші стосунки з РФ — нагодуємо. Що? Який голод у Сирії?

Блінкен: Жодних переговорів з терористами, жодного послаблення санкцій! Ми їх не для того вводили, щоби знімати. Шантаж їжею — це погано. І українське зерно досить пи*дити, ми все бачимо.

Великобританія, з похмілля після ювілею королеви: Військові конвої її величності! Ми у грі! От тільки з нашим нечесаним яструбом-прем'єром дайте розібратися, тусовщиком ковідним.

Литва: Розхерачте їх усіх! Де Гарпуни? Вали супостата!

НАТО: Просто одразу ні! Ви що, третю світову хочете? І заспокойте хтось Литву!

Туреччина: Хто падишах? Я падишах! Обіцяю вам свою підтримку! И вам обещаю свою поддержку!

ООН, яка в Причорномор'ї купувала половину пшениці за програмами світової безпеки: З нашими зарплатами все гаразд, дякую за питання. Гуманітарні морські коридори — ну, чому б і ні, навіть Росія, напевно, вето не накладе, але це не точно. Давайте голосувати. Ой, вибачте, у нас обід.

Фінляндія, вбираючись для свого першого корпоративу в НАТО і борзіючи на очах: Світ повинен дати зрозуміти, що не піддається на продовольчий шантаж!

Індія: Закриває експорт пшениці та флегматично спостерігає за ефектом.

Єгипет: Суууууки.

Індія: Закриває експорт цукру.

Єгипет: ……

Франція: Нумо запитаємо Путіна, як краще вчинити в цій неоднозначній ситуації!

Німеччина: Oh mein Gott, як же ми обісралися.

Італія: Ми за Україну, звісно, але проти нової хвилі голодних мігрантів!

Аргентина, підраховуючи надприбутки на своє зерно: Мучас грасіас, придурки... у сенсі синьйори.

Китай: Хрін зрозумієте, що ми думаємо.

Польща: Дуда шукає на карті Каїр та їде обговорювати зернову кризу. Вся країна підтримує, хоча, де Польща, і де Каїр.

Україна: Ось зерно, ось порт, а в іншому ї*іться, як хочете, у нас війна взагалі.

Джерело.

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