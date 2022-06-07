На какую страну возложат вину за мировой голод

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Можно сколько угодно уповать на железку, которая уперлась в предел 1,5 млн тонн, в то время как нужно 5, или ждать открытия безнадежно закрытых пробкой портов, но когда Штаты тихо начинают разворачивать программу поставки сюда мобильных элеваторов и систем временного хранения зерна, чтобы спасти хоть часть урожая, это значит, что с экспортом в ближайшее время все будет очень, очень плохо.

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И неспешные мутные переговоры в Турции этот факт никак не отменяют, а разбомбленная Ника-Тера — подтверждает.

Так что дискуссия о мировом дефиците продовольствия перестала быть умозрительной и дала логичный крен в приземленное "кто будет в этом виноват".

Поскольку счет пострадавших пойдет на сотни тысяч, крайним не хочет оказаться никто. По состоянию на сейчас мировые зерновые прения выглядят так.

Африка: Дайте кушать. И удобрения, а то без удобрений у нас тут ничего не растет.

Бункерный: Украина сама себя бомбит *зачеркнуто* морит всех голодом, чтобы опорочить Россию! Пусть они порт разминируют, и, пожалуйста, велкам в международные воды, кто не дает-то. Мы? Нет, мы не будем пользоваться ситуацией, чтобы предпринять какие-то атаки с моря. Как обидно, что вы нам не верите. Ну, не хотите с Одессы — так какие проблемы, куча же вариантов, через Дунай, Румынию, Венгрию можно везти, всего три недели, через Польшу, опять же, хоть она и колеей не вышла. Проблема абсолютно надумана! Или вот через Беларусь — вообще рукой подать, но Саша обижается из-за санкций на удобрения. Западные санкции питают голод! А мы вообще ни при чем, что за инсинуации!

Штаты: Зерно не под санкциями, удобрения тоже, торгуйте, уроды. Если страховщики боятся заходить в Причерноморье, мы дадим гарантийные письма кораблям, да, вот такие мы хитросделанные. Че ж вы не вывозите? А шо такое?

Лавров: У кого хорошие отношения с РФ — накормим. Что? Какой голод в Сирии?

Блинкен: Никаких переговоров с террористами, никакого ослабления санкций! Мы их не для того вводили, чтобы снимать. Шантаж едой — это плохо. И украинское зерно хватит пи*дить, мы все видим.

Великобритания, с похмелья после юбилея королевы: Военные конвои ее величества! Мы в игре! Вот только с нашим нечесаным ястребом-премьером дайте разобраться, тусовщиком ковидным.

Литва: Расхерячьте их всех! Где Гарпуны? Вали супостата!

НАТО: Просто сразу нет! Вы что, третью мировую хотите? И успокойте кто-то Литву!

Турция: Кто падишах? Я падишах! Обіцяю вам свою підтримку! И вам обещаю свою поддержку!

ООН, которая в Причерноморье покупала половину пшеницы по программам мировой продбезопасности: С нашими зарплатами все в порядке, спасибо за вопрос. Гуманитарные морские коридоры — ну, почему бы и нет, даже Россия, наверное, вето не наложит, но это не точно. Давайте голосовать. Ой все, извините, у нас обед.

Финляндия, наряжаясь на свой первый корпоратив в НАТО и борзея на глазах: Мир должен дать понять, что не поддается на продовольственный шантаж!

Индия: Закрывает экспорт пшеницы и флегматично наблюдает за эффектом.

Египет: Сууууууки.

Индия: Закрывает экспорт сахара.

Египет: ……

Франция: Давайте спросим у Путина, как лучше поступить в этой неоднозначной ситуации!

Германия: Oh mein Gott, ну как же мы обосрались.

Италия: Мы за Украину, конечно, но против новой волны голодных мигрантов!

Аргентина, подсчитывая сверхприбыли на свое зерно: Мучас грасиас, придурки… в смысле синьоры.

Китай: Хрен поймете, что мы думаем.

Польша: Дуда ищет на карте Каир и едет обсуждать зерновой кризис. Вся страна поддерживает, хотя, где Польша, и где Каир.

Украина: Вот зерно, вот порт, а в остальном е*итесь, как хотите, у нас война вообще-то.

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